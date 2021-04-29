Эта раздражительная проблема особенно неприятна для пользователей, которые используют ноутбук с дополнительным монитором. При переходе монитора в режим гибернации, Windows считает, что он отключен от сети.
Интересно Microsoft возвращает в Windows 10 виджеты рабочего стола
Операционная система перемещает все открытые окна приложений на экран ноутбука, а пользователю приходится перетаскивать их обратно вручную. Microsoft называет эту проблему Rapid Hot Plug Detect (Rapid HDP).
Когда исправят проблему со вторым монитором в Windows 10
Microsoft сообщает, что работает над устранением Rapid HDP, а исправление проблемы появится в большом обновлении Windows 10, которое будет выпущено в конце 2021 года. Пользователи инсайдерских версий операционной системы могут получить доступ к этому исправлению в сборке с номером 21 287.
Другие изменения в Windows 10
- Ранее компания Microsoft начала распространять виджеты погоды и новостей для панели задач Windows 10. Это позволит пользователям получить быстрый доступ к важной информации.
- Вскоре пользователи Windows 10 получат обновленный магазин приложений. Компания решила перезапустить маркетплейс, который не пользуется популярностью.
- Еще одним обновлением пользовательского интерфейса системы Windows 10 станет отмена временной шкалы. Сейчас она обеспечивает синхронизацию данных между компьютерами и мобильными устройствами на базе Android и iOS, однако скоро ее уберут.