Эта раздражительная проблема особенно неприятна для пользователей, которые используют ноутбук с дополнительным монитором. При переходе монитора в режим гибернации, Windows считает, что он отключен от сети.

Интересно Microsoft возвращает в Windows 10 виджеты рабочего стола

Операционная система перемещает все открытые окна приложений на экран ноутбука, а пользователю приходится перетаскивать их обратно вручную. Microsoft называет эту проблему Rapid Hot Plug Detect (Rapid HDP).

Когда исправят проблему со вторым монитором в Windows 10

Microsoft сообщает, что работает над устранением Rapid HDP, а исправление проблемы появится в большом обновлении Windows 10, которое будет выпущено в конце 2021 года. Пользователи инсайдерских версий операционной системы могут получить доступ к этому исправлению в сборке с номером 21 287.

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