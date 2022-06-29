О какой функции говорится

Некоторые модели смартфонов от Google под брендом Pixel обладают функцией распознавания автомобильных аварий. Она работает следующим образом: если ваше авто попадает аварию, телефон распознает это событие и может самостоятельно вызвать помощь, если этого не может сделать водитель или пассажиры.

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Строки кода, найденные в последней версии Android Personal Safety, заменяют определенные слова на общие. Например, в приложении больше не указывается Pixel, как пользовательский смартфон – он заменен на "Ваше устройство".

Таких мельчайших изменений в коде программы энтузиасты обнаружили немало. Это может свидетельствовать о том, что Google планирует сделать функцию обнаружения автомобильных аварий доступной ряду пользователей операционной системы Android на других устройствах.

Как работает детектор автокатастроф

Обнаружение автомобильной аварии использует расположение телефона, датчики движения и звуки. Эта функция не работает при включенном режиме энергосбережения или режиме полета. При обнаружении сбоя телефон вибрирует, громко звонит и спрашивает, нужна ли помощь как устно, так и на дисплее.

Пользователь может ответить в течение 60 секунд, сказав "Экстренная ситуация", включающая громкую связь. Если пользователь не ответит в течение 60 секунд, включится громкая связь, и службы экстренной помощи будут вызваны самостоятельно с громким сообщением, объясняющим, что произошла автомобильная авария. В сообщении будет указан адрес места аварии.

Важно! Эта функция доступна только в США и Канаде.

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Если найденные энтузиастами фрагменты скрытого кода действительно свидетельствуют о том, что функция обнаружения автомобильных аварий появится на других телефонах Android, это хорошая новость. Такой шаг сделает операционную систему Android более полезной и, возможно, в будущем эта функция распространится на другие страны.