Проект представляет собой сотрудничество между VR-компанией Sensorium и Humanity 2.0. Последняя является некоммерческой организацией под руководством Ватикана, которая, как заявлено на их сайте, работает над "процветанием человека".

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Что известно

Humanity 2.0 возглавляет отец Филипп Ларри, представитель Святого Престола. Он – заведующий кафедрой логики и эпистемологии Папского Латеранского университета в Ватикане, декан философского факультета и автор нескольких книг о влиянии технологий на современное общество и философские последствия искусственного интеллекта.

Мы с нетерпением ждем совместной работы с Sensorium, чтобы изучить способы демократизации искусства, сделав его более доступным людям по всему миру, независимо от их социально-экономических и географических ограничений. Партнерство с Sensorium делает эту цель еще одним шагом вперед и оснащает нас новейшими технологическими решениями.

– говорится в заявлении Отца Ларри.

Ожидается, что галерея, которую можно просматривать через устройства виртуальной реальности и на обычных компьютерах, будет доступна до конца 2022 года. Однако пока неясно, какие части обширной коллекции Ватикана будут доступны для продажи как NFT.

Представитель Ватикана заявил, что природа этого проекта для организации Humanity 2.0 является исключительно социальной, а не коммерческой. Среди NFT не обязательно будут представлены только произведения искусства. Они также могут включать билеты и другие предметы. Как именно собираются на практике реализовать NFT-билеты и для чего они будут предназначены – неизвестно.

С момента основания в XVI веке музей Ватикана собрал около 800 произведений, включая работы художников эпохи Возрождения, таких как Микеланджело и Рафаэль. Он стал одним из самых больших и наилучших хранилищ искусства в мире. В архивах хранят и более современные картины, а также старинные книги, рукописи, фотографии, транспортные средства, документы, экспонаты, которые принадлежали когда-то папам и прочее.