Как улучшить свои фото

После выбора опции "Редактировать" и перехода к списку доступных инструментов, можно заметить, что в самом конце появились функции "Резкость" и "Снижение шума".

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Чтобы привлечь внимание пользователя к новым инструментам, их пометили желтыми точками, точно так, как это было сделано во время запуска эффекта HDR для смартфонов Pixel и владельцев подписки Google One.

Как работают новые функции в Google Фото

Что касается обновленных возможностей приложения, то процесс взаимодействия с функциями "резкость" и "снижение шума" довольно прост. Обе опции дополняются по шкале от 0 до 100, на которой расположен ползунок, передвигая который можно изменять резкость или регулировать уровень шума на снимке.



Интерфейс новых функций Google Фото / Фото 9to5google

У меня нет таких функций, когда она появится?

Согласно имеющимся данным, новые функции находятся на этапе распространения, поэтому на данный момент они могут быть доступны не всем пользователям Google Фото. Поскольку речь идет об изменениях на стороне сервера, пользователям остается ждать, когда инструменты "Резкость" и "Снижение шума" появятся в списке доступных инструментов редактирования.

Согласно имеющимся данным, обе функции будут доступны всем пользователям сервиса, независимо от наличия подписки Google One.