Несколько ранее в прошивке OriginOS для смартфонов Vivo дебютировала технология под названием Memory Fusion. Нечто подобное введет у себя и Xiaomi.

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Как работает технология

Ее суть заключается в выделении из обычной флешпамяти трех гигабайтов пространства для отдельного виртуального накопителя. Он работает как дополнение оперативной памяти, физически расширить которую невозможно, тем самым ускоряя смартфон.

Такая возможность особенно понадобится владельцам старых моделей смартфонов. Ведь из года в год требования мобильных приложений растут, начиная требовать все больше ресурсов.

Поэтому если смартфон, к примеру, есть 2-4 гигабайта оперативной памяти, но при этом обладает 64 или 128 гигабайтами постоянной, такая функция сможет облегчить пользование устройством.

Аналогичная технология также уже есть в Oppo.

Отметим, что сторонние решения, превращающие часть флешпамяти в оперативную, уже выпущены для Android, но по скорости работы они не сравнятся с фирменными технологиями.