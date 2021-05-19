Согласно новым исследованиям, большой палец человека во время пролистывания социальных сетей проходит два марафона в год. Это 83,5 километра.

Интересно Запуск телескопа "Джеймс Уэбб" может задержаться: в чем причина

Статистика

Среднестатистический взрослый человек тратит 49 минут в день на смартфон, при этом на социальные сети идет 92 процента этого времени.

49 x 0,92 = 45 минут, проведенных в день = 2700 секунд.

Один экран мы просматриваем около 3 секунд, таким образом 2700/3 = 900 скроллов в день.

Средний размер экрана составляет около 10 дюймов.

900 x 10 = 9000 дюймов (229 метров) за день = 83 585 метров в год.

Это чуть меньше двух марафонов (84 390 метров).

Эксперты предлагают давать перерыв большим пальцам, набирая текст остальными пальцами или использовать голосовое управление, а также выполнять ежедневные упражнения на растяжку запястья и пальцев, пишет Daily Mail.