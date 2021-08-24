После того, как французский регуляторный орган оштрафовал Apple на 113 миллионов долларов за скрытое замедление процессоров, компания перестала прибегать к такой практике в стране. Пользователи проверили, будут ли их устройства работать быстрее, если изменить регион. И это сработало.

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Что известно

Пользователи подтвердили, что производительность отдельных старых моделей iPhone действительно растет после изменения региона в настройках на Францию. Более того, смартфоны начинают работать более плавно. Понятно, что так аккумуляторы старых моделей будут быстрее портиться. А их замена стоит недешево.

На новых моделях этот трюк не работает – их компания либо не замедляет вовсе, либо делает это минимально, ведь они еще способны в достаточной степени справляться с растущими требованиями программного обеспечения.

Также сообщается, что это работает и с iPad.



Результаты Geekbench-тестирования производительности iPhone 7 до и после перехода на новый регион / Скриншот сайта Gizchina

Зачем Apple замедляет смартфоны

После того как информация стала известной СМИ, компания объяснила свои действия. Дело в том, что со временем аккумуляторы телефонов изнашиваются. Их производительность падает и смартфоны уже не могут работать так же эффективно и долго, как раньше. Для этого производитель искусственно на уровне программного обеспечения замедляет устройство, что положительно влияет на жизненный цикл аккумулятора.

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