Вас добавили в неизвестный онлайн-чат? Это может быть работа диверсантов

27 февраля 2022 , 12:41
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Источник:

Госспецсвязи

В сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты вроде бы для помощи друг другу. Это может быть работа диверсантов.

Как сообщает ведомство, такие каналы могут быть созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание. Что делать в таком случае – дальше.

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Фейковые чаты

  • Возможность добавления пользователей без их предварительного согласия существует в разных мессенджерах, в частности в Telegram.
Если кто-то не знакомый, особенно те лица, которые не ориентируются на местности, спрашивают вас о планах или любой другой информации — не общайтесь с ними, а по возможности принимайте меры по их задержанию.
  • Такие лица могут спрашивать, например, как проехать с ребенком из одного города в другой вроде бы для эвакуации или что-то подобное, имеющее отношение к расположению городов или сел.
  • Таким образом враг, не обладающий знаниями о местности, может выяснять путь к своим целям.

Будьте внимательны, призывает Госспецсвязи.

Автор: Олександр Гайдамашко