Вас добавили в неизвестный онлайн-чат? Это может быть работа диверсантов
27 февраля 2022 , 12:41Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
В сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты вроде бы для помощи друг другу. Это может быть работа диверсантов.
Как сообщает ведомство, такие каналы могут быть созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание. Что делать в таком случае – дальше.
Интересно Как отключить геолокацию в телефоне: инструкция для пользователей iOS и Android
Фейковые чаты
- Возможность добавления пользователей без их предварительного согласия существует в разных мессенджерах, в частности в Telegram.
- Такие лица могут спрашивать, например, как проехать с ребенком из одного города в другой вроде бы для эвакуации или что-то подобное, имеющее отношение к расположению городов или сел.
- Таким образом враг, не обладающий знаниями о местности, может выяснять путь к своим целям.
Будьте внимательны, призывает Госспецсвязи.