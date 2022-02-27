Как сообщает ведомство, такие каналы могут быть созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание. Что делать в таком случае – дальше.
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Фейковые чаты
- Возможность добавления пользователей без их предварительного согласия существует в разных мессенджерах, в частности в Telegram.
- Такие лица могут спрашивать, например, как проехать с ребенком из одного города в другой вроде бы для эвакуации или что-то подобное, имеющее отношение к расположению городов или сел.
- Таким образом враг, не обладающий знаниями о местности, может выяснять путь к своим целям.
Будьте внимательны, призывает Госспецсвязи.