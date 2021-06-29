У пользователя, который получает трансляцию, в результате создается впечатление телепортации в другое абсолютно реалистичное окружение. Для поддержки сервиса достаточно канала в 10-30 Мбит.

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Что предлагает технология

Мы представляем Varjo Reality Cloud, и это совсем не то, что вы видели в Varjo раньше. Мы работаем над платформой программного обеспечения, которое впервые в мире обеспечивает виртуальную телепортацию,

– сказал Тимо Тоикканен, глава Varjo.

Выглядит это следующим образом:

Камеры последней модели гарнитуры виртуальной реальности VR-3 сканируют все, что окружает пользователя.

Информация передается тому, у кого тоже есть VR-очки и кто хочет оказаться в точно таком месте.

На другой стороне сцена воспроизводится в цифровом виде.



Гарнитуры Varjo's new XR-3 и VR-3 headsets / Фото Varjo

Если компания действительно способна обеспечить заявленное качество передачи данных, то почти мгновенное перемещение действительно будет восприниматься как телепортация.

Вы можете сканировать окружение вокруг себя, не только 3D-объекты или что-то в этом роде. Вы можете оцифровать мир вокруг себя, если захотите. И сделать это с высоким разрешением с помощью платформы Varjo Reality Cloud. Любой человек сможет присоединиться к вам в этом месте и увидеть в точности то, что вы видите, в идеальном цвете, с освещением, отражениями и так далее,

– рассказывают в компании.

Стартап уже много лет работает в области VR и успел привлечь 100 миллионов долларов инвестиций от Volvo, Atomico, NordicNinja и других венчурных фондов.

Демонстрация работы технологии: видео