Неизвестные художники разрисовали не одноименный корабль "Буран", а недостроенный второй летный образец, "Изделие 1.02 "Буря". Этот ракетоплан расположен в монтажном цехе космодрома "Байконур" на закрытой территории. Власти Казахстана хотят через суд получить право собственности на этот корабль.

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"Добро" / Фото из инстаграма oldschool_boy80



"Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" / Фото из инстаграма oldschool_boy80



"Юра, мы приехали" / Фото из инстаграма oldschool_boy80

Кто разрисовал "Бурю"

Художники оставили подпись. Согласно ей граффити на бортах корабля нарисовали: Shots, Руслан, Андрей и Burs.

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Реакция сети

Читатели oldschool_boy80 по-разному отреагировали на произошедшее. Но в большинстве отрицательно. Художникам хотят "оторвать руки" и рекомендуют самим сделать что-то важное в жизни перед тем, как "портить чужое".

И одновременно с этим встречаются комментарии, в которых не осуждают действия вандалов. В них обращают внимание на действия властей и рекомендуют задуматься "что он (корабль, – Техно24) там вообще делал".

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Изделие 1.02 "Буря" в монтажном цехе / Фото Wikipedia

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