Среди анонсированных возможностей – цифровые ключи для автомобилей, опция Family Bell, новые виджеты, Emoji Kitchen. Кроме того, обещают улучшенную защиту.

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Новые функции для Android

Family Bell

Эта функция будет предупреждать вас и вашу семью о важных событиях в течение дня и поможет вам следить за своим ежедневным расписанием. Различные устройства умного дома, такие как домашняя колонка или умные дисплеи, будут поддерживать ее и выдавать напоминания о событиях, например, забрать ваших детей из школы или после тренировки.

Цифровой автомобильный ключ

Пожалуй, самое интересное нововведение, которого пользователи ожидали уже не один год. Функция позволит использовать смартфон как ключ для открытия автомобиля. Как сообщает 9to5google, уже доступна на смартфонах Pixel 6, Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S21. Пока этими смартфонами можно открывать только некоторые автомобили BMW 2020 и 2021 модельного года. Кроме того, есть ограничения по странам. Украины среди счастливчиков нет.

Напомним, смартфоны Pixel в Украине официально не продаются.

Новые виджеты

Три приложения Google получают новые виджеты, а именно Google Play Книги, YouTube Music и Google Фото.

Виджет Google Play Книг позволит получить доступ к своей библиотеке и отслеживать прогресс аудиокниги.

позволит получить доступ к своей библиотеке и отслеживать прогресс аудиокниги. У YouTube Music сейчас уже есть свой виджет. Он позволяет переключать музыку прямо с рабочего стола, не открывая приложение. Что именно в нем обновят, неясно. Однако учитывая то, что он до сих пор имеет старый дизайн с острыми углами, компания должна переделать его в соответствии с Material You – новой "философии дизайна", призванной объединить все приложения и сервисы компании под одной общей логикой внешнего вида.

сейчас уже есть свой виджет. Он позволяет переключать музыку прямо с рабочего стола, не открывая приложение. Что именно в нем обновят, неясно. Однако учитывая то, что он до сих пор имеет старый дизайн с острыми углами, компания должна переделать его в соответствии с Material You – новой "философии дизайна", призванной объединить все приложения и сервисы компании под одной общей логикой внешнего вида. И, наконец, виджет Google Фото "Люди и Домашние животные" позволяет воспроизводить слайд-шоу избранных лиц и домашних животных на главном экране.



Визуализаия работы нового виджета Google Фото / Фото Google

Улучшенная безопасность

Все устройства на Android с шестой версии станут более защищенными в следующем месяце с функцией автоматического сброса предоставленных разрешений приложений. Эта функция автоматически будет отзывать разрешения у приложений, которыми вы долгое время не пользовались. При следующем запуске вы заново можете их предоставить.



Визуализация работы новой функции безопасности – смартфон отправляет уведомления о том, что разрешения приложений были отозваны автоматически / Фото Google

Новые Emoji

Набор эмодзи Emoji Kitchen для клавиатуры Gboard получат множество новых комбинаций, которые помогут выражать эмоции. Некоторых эмодзи нет в системных смайликах. Они уже доступны для пользователей бета-версии Gboard и станут доступными для всех в ближайшие недели.