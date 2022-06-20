Valve запатентовала беспроводную VR-гарнитуру: что в ней особенного

Американская компания Valve зарегистрировала патентную заявку на необычный шлем виртуальной реальности. Дело в том, что гарнитуре не требуются провода для подключения к компьютеру.

Технический документ описывает устройство, которое может использоваться для видеоигр, просмотра контента и работы. Этот патент в очередной раз намекает на Deckard – гаджет, разрабатываемый внутри Valve последние два года.

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Что интересного описывает патент

Патент под названием Head Mounted Display был опубликован Управлением по патентам и товарным знакам США. Предложенная заявка содержит небольшой текстовый блок и длинный список изображений, посвященных новому устройству. Судя по схемам, гарнитура станет заметно легче и меньше Valve Index. На задней стороне гаджета будет размещаться собственный вычислительный блок.

Вероятно, пока неанонсированный VR-шлем сможет выполнять простые вычисления без подключения к ПК – например, на нем можно будет запустить веб-браузер, стриминговый сервис или программы для социальных сетей. Если владельцу нужно реализовать более мощное задание, он сможет подключиться к стационарному компьютеру через Wi-Fi – в таком случае производительность гарнитуры будет соответствовать возможностям ПК.

Фото схемы новой гарнитуры

Загадочный Deckard

В общем, описание нового устройства несколько напоминает Valve Deckard – аппаратное решение компании, упоминание о котором обнаружили журналисты еще в сентябре прошлого года. Изучая код платформы SteamVR, инсайдеры обнаружили несколько упоминаний о Deckardе, а также информацию о том, что Valve работает как минимум на двумя такими гарнитурами.

Шлем "заметили" в коде SteamOS как устройство, поддерживающее Wi-Fi 6. Это означает, что при удаленном подключении VR-очки не будут уступать системам конкурентов, как Air Link и Virtual Desktop от Quest.

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Напомним, что в 2019 году разработчик выпустил Valve Index – флагманскую VR-гарнитуру для видеоигр. Эта платформа работает через прямое подключение к ПК и поставляется с дисплеями с разрешением 1600х1440 точек. Вдобавок Index поддерживает технологию отслеживания рук и пару контроллеров, спроектированных специально для шлема от Valve.