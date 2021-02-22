Игровая студия Valve отказалась участвовать в судебных разбирательствах между Apple и Epic Games, аргументировав это тем, что она не имеет отношения к предмету спора. Apple хотела сделать Valve свидетелем.

Свои намерения компания Apple обосновала это тем, что Valve владеет магазином цифровых видеоигр Steam. Его данные могли бы помочь судебному производству в деле против Epic Games, поскольку сервис Epic Games Store – прямой конкурент Steam.

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Для чего Apple данные Steam

Компания из Купертино хотела получить данные за последние шесть лет с сервиса Steam, в их числе: информацию о годовой выручке,

продажи игр,

все виды доходов,

стоимость различных товаров,

изменения стоимости игр,

объем продаж за каждый месяц.

При этом, как указано, сама Valve владеет только частью сведений об этом и не имеет многих из этих данных, а кроме того вообще не считает себя предметом спора.

Valve отказалась предоставлять эту информацию. По ее мнению, запрос был слишком большим и предусматривал раскрытие конфиденциальной информации. Юристы Valve отмечают, что Apple задала странный вектор для судебного разбирательства. Также в Valve выразили сомнение, что Apple действительно нужны все эти данные.

Напомним, конфликт между компаниями Epic Games и Apple начался в августе, когда первая добавила опцию прямых платежей в Fortnite для мобильных устройств, в обход 30 процентов комиссии, которую Apple и Google требуют в рамках соглашения с разработчиками при публикации приложений в App Store и Google Play.

В ответ обе компании удалили Fortnite со своих торговых площадок. Epic Games ответила антимонопольным иском. Теперь разработчик призывает суд по вопросам конкуренции признать удаление игры из App Store и Google Play незаконным, как и определенные условия в сделках компаний с разработчиками. А также стремится восстановления Fortnite в обоих магазинах и разрешения на прямые платежи.