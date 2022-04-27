В Великобритании разрешат смотреть телевизор за рулем беспилотного автомобиля

Власти Великобритании собираются принять закон, который позволит смотреть телевизор за рулем беспилотного автомобиля. Правда, пока в стране нет автомобилей, зарегистрированных как самоуправляемые.

Летом, как сообщается, в стране снимут запрет на просмотр "контента, не связанного с вождением" на телевизионном приемном устройстве. Фактически это разрешение на просмотр телевизора за рулем. Однако есть условия.

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Что известно

Возможность смотреть телевизор имеет некоторые ограничения.

В это время автомобиль должен будет самостоятельно управлять процессом вождения.

Водитель должен быть готов вернуть управление транспортным средством, если появится необходимость.

Также водителям будет разрешено просматривать контент только через "встроенное информационно развлекательное устройство автомобиля". То есть, речь о тех экранах, которые устанавливаются производителем в машинах, а не собственные смартфоны или планшеты.

Идея состоит в том, что в отличие от смартфона электронная панель автомобиля может остановить демонстрацию видео, когда автомобилю нужно внимание водителя. Смартфон пользователь может положить на ноги и не заметить момент, когда нужно посмотреть на дорогу.

Использование смартфона за рулем по-прежнему останется незаконным.

Новые правила применяются только к автомобилям, зарегистрированным как самоуправляемые в соответствии с британским законодательством. Пока, согласно недавно созданному официальному реестру, таких просто нет.