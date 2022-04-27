Летом, как сообщается, в стране снимут запрет на просмотр "контента, не связанного с вождением" на телевизионном приемном устройстве. Фактически это разрешение на просмотр телевизора за рулем. Однако есть условия.
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Что известно
Возможность смотреть телевизор имеет некоторые ограничения.
- В это время автомобиль должен будет самостоятельно управлять процессом вождения.
- Водитель должен быть готов вернуть управление транспортным средством, если появится необходимость.
- Также водителям будет разрешено просматривать контент только через "встроенное информационно развлекательное устройство автомобиля". То есть, речь о тех экранах, которые устанавливаются производителем в машинах, а не собственные смартфоны или планшеты.
Идея состоит в том, что в отличие от смартфона электронная панель автомобиля может остановить демонстрацию видео, когда автомобилю нужно внимание водителя. Смартфон пользователь может положить на ноги и не заметить момент, когда нужно посмотреть на дорогу.
Использование смартфона за рулем по-прежнему останется незаконным.
Новые правила применяются только к автомобилям, зарегистрированным как самоуправляемые в соответствии с британским законодательством. Пока, согласно недавно созданному официальному реестру, таких просто нет.