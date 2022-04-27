В Украине уже есть более 10 тысяч терминалов Starlink, но нужно еще – Федоров

Сразу после начала войны в Украине частная американская космическая компания SpaceX отправила первую партию оборудования Starlink для обеспечения работы интернета. По состоянию на 27 апреля таких терминалов в Украине уже больше 10 тысяч.

В интервью изданию РБК-Украина министр Минцифры Михаил Федоров рассказал, что, несмотря на значительное количество терминалов Starlink, их нужно больше.

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Федоров подчеркнул, что на сегодня благодаря имеющимся терминалам Starlink удалось удовлетворить потребности критической инфраструктуры и медицинской сферы.

После деоккупации Киевской и Черниговской областей появились новые потребности из-за проблем с фиксированным интернетом и мобильными башнями. Сегодня многие провайдеры питаются от Starlink, чтобы вся их сеть заработала. Много маленьких населенных пунктов, сел его используют, чтобы вообще какая-то связь была,

– отметил министр.

Вместе с тем Федоров отметил, что пока на территории Украины продолжаются боевые действия, до тех пор страна потребует большего количества терминалов, говорится о тысячах единиц в дополнение к уже имеющимся.

Starlink активно используют для восстановления поврежденной инфраструктуры

В настоящее время терминалы Starlink помогают восстанавливать поврежденные узлы сети быстрыми темпами и обеспечивают работу как военной, так и важной гражданской инфраструктуры в районах, наиболее пострадавших от боевых действий.

Так операторы Vodafone, Lifecell и другие уже успешно применяли оборудование Starlink для восстановления поврежденных элементов сети. В частности, в Vodafone подчеркнули, что с помощью Starlink удается очень быстро восстанавливать разрушенные и поврежденные узлы на ремонт которых при других условиях ушло бы очень много ресурсов, да еще и в условиях повышенной опасности.