Соответствующая информация появилась вечером 9 августа. Предыдущий сбой в работе Twitter произошел 14 июля.

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В твиттере снова случился сбой

Отчеты пользователей указывают на проблемы в Twitter,
– говорится в сообщении.

Ориентировочно в 21:00 9 августа пользователи массово начали сообщать о сбоях сети. Больше всего сбоев было по состоянию на 21:21.

Ориентировочно в 21:51 уже уменьшилось количество пользователей, у которых были сбои в сети.


Пользователи сообщили о сбоях в твиттере / Скриншот с видео

Кратко о предыдущем сбое в сети

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