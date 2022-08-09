Соответствующая информация появилась вечером 9 августа. Предыдущий сбой в работе Twitter произошел 14 июля.
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В твиттере снова случился сбой
Отчеты пользователей указывают на проблемы в Twitter,
– говорится в сообщении.
Ориентировочно в 21:00 9 августа пользователи массово начали сообщать о сбоях сети. Больше всего сбоев было по состоянию на 21:21.
Ориентировочно в 21:51 уже уменьшилось количество пользователей, у которых были сбои в сети.
Пользователи сообщили о сбоях в твиттере / Скриншот с видео
Кратко о предыдущем сбое в сети
- 14 июля пользователи Twitter в Европе и США начали жаловаться на проблемы работы сервиса.
- Тогда некоторые пользователи не имели доступа к просмотру ленты и публикации твитов как в программе, так и в веб-версии.
- Сбои случились у пользователей из США, Польши, Украины, Франции, Турции, Германии, Чехии.
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