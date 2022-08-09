Соответствующая информация появилась вечером 9 августа. Предыдущий сбой в работе Twitter произошел 14 июля.

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В твиттере снова случился сбой

Отчеты пользователей указывают на проблемы в Twitter,

– говорится в сообщении.

Ориентировочно в 21:00 9 августа пользователи массово начали сообщать о сбоях сети. Больше всего сбоев было по состоянию на 21:21.

Ориентировочно в 21:51 уже уменьшилось количество пользователей, у которых были сбои в сети.



Пользователи сообщили о сбоях в твиттере / Скриншот с видео

Кратко о предыдущем сбое в сети

14 июля пользователи Twitter в Европе и США начали жаловаться на проблемы работы сервиса.

Тогда некоторые пользователи не имели доступа к просмотру ленты и публикации твитов как в программе, так и в веб-версии.

Сбои случились у пользователей из США, Польши, Украины, Франции, Турции, Германии, Чехии.

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