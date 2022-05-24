В России резко увеличилось количество кнопочных телефонов: в чем дело

В первом квартале 2022 года поставка кнопочных телефонов в Россию увеличилась на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 3,5 миллиона устройств.

Со ссылкой на GS Group, РБК отмечает, что в России за аналогичный период поставки смартфонов сократились на 14% до 6,8 миллиона штук. Всего в Россию в первом квартале поставили 10,3 миллиона телефонов и смартфонов, что соответствует уровню 2021 года. Объем этого рынка из-за роста цен на устройства вырос на 10% и составляет 197 миллиардов рублей.

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Почему в России стало больше кнопочных телефонов

В отчете говорится, что количество ввезенных кнопочных телефонов в первом квартале оказалось на уровне того же периода 2017 года, но ниже, чем в 2019 году. Тогда резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировал большие поставки на тот момент нового бренда Inoi.

На этот раз, по словам представителя одного из ритейлеров, они вынуждены были увеличить количество заказов кнопочных телефонов, чтобы не столкнуться с нехваткой товара.

Представители аналитического центра GS Group отмечают, что в феврале вырос импорт кнопочных телефонов, а в марте упали объемы обеих категорий – суммарно до 1,6 миллиона штук.

По прогнозам исследователей, если лидеры рынка Apple и Samsung не возобновят поставки своей продукции в Россию, то во втором квартале их место, в частности, в люксовом сегменте, могут занять другие бренды, среди которых Xiaomi, Honor и Realme. Но дело в том, что эти бренды, хотя не объявили о выходе из России, но все же сократили поставки техники, пока что ссылаясь на перебои в цепочках поставок.

Кстати, экспорт китайских и других технологических продуктов в Россию сильно упал после вступления в силу санкций США. Хотя американские санкции не касались запрета на импорт смартфонов или ноутбуков в Россию, но опрошенные The Washington Post торговые юристы отметили, что ряд компаний решили полностью прекратить поставки в Россию независимо от того, нарушают ли правила их отдельные товары.

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После начала полномасштабной войны России в Украине и ряда введенных санкций, там ко всему еще и решили легализовать параллельный импорт. Фактически, Россия узаконила "серый" импорт продуктов в страну. Это привело к тому, что стоимость компьютерной техники и электроники для конечного потребителя может возрасти на 20-50% в ближайшее время.

А еще в России серьезные проблемы с некоторыми категориями товаров. Среди них премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы и игровые консоли, и это только начало.