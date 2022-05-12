В работе "Приватбанка" произошел сбой: что не работает

В работе крупнейшего украинского банка "Приватбанк" произошел сбой. Об этом сообщили на официальной странице финучреждения в твиттере.

Что именно не работает

В четверг, 12 мая, пользователи приложения "Приват24" столкнулись с трудом в работе сервиса. Прессслужба ПриватБанка подтвердила, что наблюдаются сложности с процессом входа в приложение.

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Кроме того, в банке отметили, что специалисты уже занимаются этим вопрос. Когда именно сервис заработает, пока не ясно. На момент написания новости по состоянию на 14:25 приложение до сих пор не работает должным образом.

Интересно, что после того, как пользователи заметили проблемы в работе сервиса в сети, начали распространять информацию о том, что сбой связан с регламентными работами, однако в банке эту информацию никак не прокомментировали.

Новая функция "Привабанка"

Теперь клиенты государственного "Приватбанка", у которых возникнет желание или потребность воспользоваться сервисом поддержки клиентов по номеру 3700, могут больше не отвечать на персональные вопросы. Новая функция на основе голосовой биометрии сможет идентифицировать клиента по голосу.

Именно эту технологию используют для создания записей голоса клиентов финучреждения и которая позволяет идентифицировать их персоны путем анализа ряда характеристик голоса, имеющего уникальный характер.

Это также гарантирует дополнительный уровень защиты для счетов клиентов и персональных данных о них, сообщает официальный сайт "Приватбанка".

Отмечают, что благодаря этой технологической функции удастся усовершенствовать безопасность и удобство предоставления услуг клиентам по телефону. Причем без использования традиционных дополнительных вопросов для получения их персональных данных. В частности, речь идет о первом месте работы, прозвище домашнего любимца.

Осторожно, мошенники

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила о новых мошеннических схемах. На электронные ящики отправляют письма якобы от "ПриватБанка" и "Сбербанка", которые на самом деле направлены на похищение персональных данных или даже средств со счетов.

В электронных письмах пользователей просят якобы подтвердить платеж или вроде бы обновить счета. Людмила Денисова призывает не открывать никакие ссылки в таких письмах, а также не загружать никаких вложенных файлов. Подробнее о новой схеме и как уберечься от мошенников читайте здесь.