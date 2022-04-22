В новом эксперименте ученых свет ведет себя как жидкость: неожиданные фото

Израильские физики провели демонстрацию волновой составляющей света. Они экспериментировали с прохождением света через тонкие пленки, а в процессе получили то, что назвали "рекой света".

Ученые смогли создать условия, при которых свет практически не может вырваться за пределы пленки. Поэтому он ведет себя как жидкость, растекаясь в виде реки с множеством ответвлений.

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Детали эксперимента

Ключевой момент состоит в том, что нужно подобрать мыльный раствор, который будет стабильным и полностью неподвижным.

На него фокусируется тонкий луч света из оптоволокна, который из-за неоднородной структуры мыльной пленки не может мгновенно пролететь через нее насквозь.

При этом неровности мыльного слоя находятся в оптимальном диапазоне показателей – свет не рассеивается и не отражается от них.

Свет не может покинуть плоскость пленки и сравнительно медленно проникает через нее в противоположный край.



Демонстрация результатов эксперимента / Фото Physical Review X

Для лучшей визуализации ученые добавили в мыльный раствор краситель. Они увидели, как свет растекается по пленке, словно вода по сухой земле, огибая неровности и разделяясь на ручейки, которые затем могут снова сливаться воедино.

Такие участки накапливают больше света и выглядят более яркими, но это не строгое правило – все зависит от взаимной синхронизации разных волн света в отдельных ручьях. Поэтому картинка каждый раз получается разная.



Демонстрация результатов эксперимента / Фото Physical Review X