В NASA определились, как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов на космическую станцию
Источник:24 канал
Не так давно у NASA совсем не было своих космических кораблей для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию. Теперь же у американского ведомства есть два корабля: crew Dragon от SpaceX и Starliner от Boeing, который накануне прошел проверку перед второй тестовой миссией.
Сейчас американские астронавты доставляются на МКС с помощью Crew Dragon, но NASA не отказывается от планов использовать для этого суда Starliner от Boeing. В будущем эти два космических корабля будут доставлять астронавтов NASA к МКС поочередно.
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Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич на пресс-конференции, посвященной предстоящему тестовому беспилотному запуску Boeing Starliner.
По словам Стива Стича, в конструкции кораблей Starliner и Crew Dragon есть ряд отличий, однако оба они "очень похожи в том, насколько они отвечают требованиям NASA по доставке и возвращению экипажа" с МКС.
На обоих кораблях могут быть размещены экипаж и костюмы. Оба корабля разработаны таким образом, чтобы доставлять груз на МКС и полностью отвечают требованиям NASA по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета на орбитальную станцию, так и во время их пребывания на борту МКС,
– отметил Стич на пресс-конференции.
Как будут летать Crew Dragon и Starliner
По словам Стича, в NASA рассчитывают на то, что после сертификации Starliner будет ежегодно доставлять астронавтов на МКС, еще одна миссия будет осуществляться с помощью кораблей Crew Dragon. После беспилотного тестового запуска Starliner к МКС, запланированного на 19 мая, планируется провести еще один испытательный запуск, но уже с экипажем.
После этих двух запусков начнется процесс окончательной сертификации корабля, по завершении которого мы выделим Starliner ближайшее место в графике,
– сказал Стив Стич.
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Коротко о Starliner
- Boeing Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из 7 человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.
- Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида).
- Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили.
- Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в результате чего корабль был возвращен на Землю.
- После детальной проверки и устранения неполадок корабль был подготовлен ко второму тестовому полету, который запланирован на 19 мая.