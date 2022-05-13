Сейчас американские астронавты доставляются на МКС с помощью Crew Dragon, но NASA не отказывается от планов использовать для этого суда Starliner от Boeing. В будущем эти два космических корабля будут доставлять астронавтов NASA к МКС поочередно.

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Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич на пресс-конференции, посвященной предстоящему тестовому беспилотному запуску Boeing Starliner.

По словам Стива Стича, в конструкции кораблей Starliner и Crew Dragon есть ряд отличий, однако оба они "очень похожи в том, насколько они отвечают требованиям NASA по доставке и возвращению экипажа" с МКС.

На обоих кораблях могут быть размещены экипаж и костюмы. Оба корабля разработаны таким образом, чтобы доставлять груз на МКС и полностью отвечают требованиям NASA по обеспечению безопасности экипажа как в рамках полета на орбитальную станцию, так и во время их пребывания на борту МКС,

– отметил Стич на пресс-конференции.

Как будут летать Crew Dragon и Starliner

По словам Стича, в NASA рассчитывают на то, что после сертификации Starliner будет ежегодно доставлять астронавтов на МКС, еще одна миссия будет осуществляться с помощью кораблей Crew Dragon. После беспилотного тестового запуска Starliner к МКС, запланированного на 19 мая, планируется провести еще один испытательный запуск, но уже с экипажем.

После этих двух запусков начнется процесс окончательной сертификации корабля, по завершении которого мы выделим Starliner ближайшее место в графике,

– сказал Стив Стич.

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