В Instagram – глобальный сбой: к соцсети нет доступа во многих странах
Источник:Downdetector
В соцсети Instagram вечером 22 сентября произошел глобальный сбой. О проблемах заявили пользователи из нескольких стран мира.
Почему не работает Instagram
Проблемы с доступом к Instagram возникли около 20:00. Пользователи из Украины, Турции, Испании, Канады, Германии, Узбекистана и других стран не могли зайти в приложение.
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Соцсеть показывает, что "не удалось обновить ленту" или же "нет подключения к Интернету". У некоторых приложение закрывается сразу при запуске.
Пользователи Инстаграма сообщили о сбоях / Скриншот Downdetector
Пока в Instagram не комментировали, что именно случилось и почему не работает сеть.
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Ирландия оштрафовала Instagram на рекордную сумму
В начале сентября ирландский регулятор конфиденциальности данных оштрафовал Instagram. Речь идет о рекордных 405 миллионах евро. В то же время компания Meta заявила, что не согласна с размером штрафа и будет оспаривать решение.
Заметим, что расследование против соцсети начали еще в 2020 году. Оно касалось обработки социальной сетью персональной информации несовершеннолетних пользователей. В частности, Instagram разрешил детям в возрасте 13 – 17 лет управлять бизнес-аккаунтами. Поэтому в открытом доступе появлялись их телефонные номера и адреса электронной почты.