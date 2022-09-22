Почему не работает Instagram

Проблемы с доступом к Instagram возникли около 20:00. Пользователи из Украины, Турции, Испании, Канады, Германии, Узбекистана и других стран не могли зайти в приложение.

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Соцсеть показывает, что "не удалось обновить ленту" или же "нет подключения к Интернету". У некоторых приложение закрывается сразу при запуске.



Пользователи Инстаграма сообщили о сбоях / Скриншот Downdetector

Пока в Instagram не комментировали, что именно случилось и почему не работает сеть.

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Ирландия оштрафовала Instagram на рекордную сумму

В начале сентября ирландский регулятор конфиденциальности данных оштрафовал Instagram. Речь идет о рекордных 405 миллионах евро. В то же время компания Meta заявила, что не согласна с размером штрафа и будет оспаривать решение.

Заметим, что расследование против соцсети начали еще в 2020 году. Оно касалось обработки социальной сетью персональной информации несовершеннолетних пользователей. В частности, Instagram разрешил детям в возрасте 13 – 17 лет управлять бизнес-аккаунтами. Поэтому в открытом доступе появлялись их телефонные номера и адреса электронной почты.

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