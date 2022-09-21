Как сообщает 24 канал со ссылкой на публикацию ГСЧС на фейсбуке, за две недели тестирования удалось проверить настройку оборудования сетей операторов мобильной связи для рассылки информационных сообщений абонентам. Кроме того, проверили возможность получения уведомлений на разных моделях мобильных телефонов.

Не пропустите Сеть взорвалась мемами после тестирования уведомлений об угрозе: в ГСЧС отреагировали с юмором

Вместе с тем работники ГСЧС отмечают, что тестирование системы еще не завершено и большая часть оборудования требует проверки и настройки.

Тестирование продолжается из-за значительного количества оборудования, которое должно быть настроено в сетях операторов мобильной связи во взаимодействии с вендорами оборудования и производителями телефонов,

– говорится в публикации ГСЧС на фейсбуке.

Служба подчеркнула, что CellBroadcast является важным элементом в построении общенациональной системы оповещения и действует во многих странах мира.

ГСЧС призвала не выключать звук оповещения

Работники ГСЧС отметили, что разделяют здоровый юмор вокруг истории с уведомлениями, но подчеркивают не выключать звук уведомлений и не агитировать других это делать для сбора лайков в сети.

Ранее в ГСЧС отмечали, что жителям относительно мирных территорий Украины не стоит расслабляться, поскольку война еще не закончилась. Новая система ГСЧС работает с операторами мобильной связи, поэтому уведомление слышно даже тогда, когда телефон выключен.