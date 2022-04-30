В даркнете продают доступ к Spotify, Netflix и Pornhub: часть объявлений мошеннические

С конца февраля в России не работают подписки на ряд различных служб и сервисов. Поэтому десятки объявлений о продаже доступа к премиальной подписке Spotify, Netflix и Pornhub начали появляться на нескольких русскоязычных интернет-сайтах.

По сообщениям российского издания "Коммерсант ", стоимость таких подписок начинается с 20 рублей, в зависимости от продавца и продолжительности подписки. Кроме того, в даркнете появляются сообщения об услуге обновления аккаунтов, а также подписки на VPN.

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Сами продавцы в даркнете часто выдают себя за магазинами цифровых товаров и привлекают потенциальных покупателей сервисами, например автоматической выдачей товара или круглосуточной технической поддержкой.

Самое интересное, что большинство таких объявлений являются мошенническими.

Только за последние несколько дней было размещено около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify на российской площадке Avito.

Некоторые из них являются предложением присоединиться к иностранному семейному счету.

Многие объявления также предлагают доступ к Netflix и продажи доступа к бесплатной услуге VPN Windscribe.

Отмечается также, что примерно 40% подобных объявлений, размещенных в даркнете и на ресурсах с закрытым доступом – мошеннические, но проверить это можно только после покупки.

На одном из "специализированных маркетплейсов" в российском сегменте сети некоторые продавцы за последний месяц подняли цены на подписки на 30%.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину работу на территории страны-агрессора прекратил ряд компаний. Среди них такие гиганты как Netflix и Spotify – они полностью покинули российский рынок и прекратили работу своих сервисов в стране.