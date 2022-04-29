В браузере Microsoft Edge появился встроенный VPN-сервис

29 апреля 2022 , 14:03
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Источник:

Microsoft

Microsoft встроила в свой фирменный интернет-браузер полноценный VPN-сервис. Он станет альтернативой сторонним решениям для шифрования трафика и сокрытия местоположения.

Новая функция уже работает в обозревателе. Однако опробовать ее можно только при использовании Dev-сборника – тестовой версии, на которой испытывают обновления.

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VPN от Microsoft

  • По заявлению разработчиков, при включении новой функции трафик в Microsoft Edge перенаправляется через зашифрованный тоннель, создавая безопасное соединение даже при использовании незащищенного URL-адреса. Это позволяет избежать отслеживания с помощью трекеров.
  • Кроме того, браузер изменяет данные об IP-адресе и местоположении.
  • Сейчас фирменный сервис предоставляет 1 гигабайт трафика в месяц.
  • Личные данные при использовании VPN очищает браузер каждые 25 часов.
  • Следует отметить, что функция активируется только при входе в аккаунт Microsoft, к которой, судя по всему, привязывается счетчик использованного трафика.
  • Известно, что новый сервис работает на базе платформы Cloudflare.


Интерфейс нового VPN-сервиса от Microsoft / Коллаж 24 канала с фото Microsoft

Ожидается, что позже компания представит коммерческую версию Microsoft Secure Edge Network с несколькими тарифами для разных объемов трафика .

Дата полноценного запуска функции пока неизвестна.

 

Автор: Олександр Гайдамашко