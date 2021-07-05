Как узнать сохраненный пароль Wi-Fi на ноутбуке – инструкция

Если ваш ноутбук без проблем подключается к беспроводной сети и делает это автоматически, то вполне возможно, что вы давно уже забыли свой пароль от Wi-Fi. Часто это может выйти боком, особенно в тех случаях, когда нужно подключить к интернету новое устройство, например, планшет или смартфон.

Однако не обязательно лезть в старые записные книжки в поисках пароля записанного где-то между строк, ведь ваш ноутбук помнит его. Чтобы узнать пароль к собственной Wi-Fi сети, который вы уже давно забыли, достаточно всего несколько кликов.

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Как узнать пароль к своему Wi-Fi с помощью ноутбука

Для различных систем Windows алгоритм действий логично похож, хотя он и может отличаться. Однако мы расскажем, как посмотреть свой пароль на примере самой популярной сегодня операционки Windows 10.

Алгоритм действий достаточно прост, вам необходимо:

Нажать "Пуск" и в поле поиска ввести и открыть "Настройки сети Wi-Fi". Внизу страницы нажмите "Центр управления сетями и общим доступом". Нажмите на название вашего текущего беспроводного соединения. Нажмите кнопку "Свойства беспроводной сети". Перейдите во вкладку "Безопасность" и поставьте галочку рядом с "Показать символы".

Ниже вы можете увидеть последовательность действий на фото, как все реализовано в операционной системе Windows 10.

Фото 24 канал