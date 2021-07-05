Однако не обязательно лезть в старые записные книжки в поисках пароля записанного где-то между строк, ведь ваш ноутбук помнит его. Чтобы узнать пароль к собственной Wi-Fi сети, который вы уже давно забыли, достаточно всего несколько кликов.
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Как узнать пароль к своему Wi-Fi с помощью ноутбука
Для различных систем Windows алгоритм действий логично похож, хотя он и может отличаться. Однако мы расскажем, как посмотреть свой пароль на примере самой популярной сегодня операционки Windows 10.
Алгоритм действий достаточно прост, вам необходимо:
- Нажать "Пуск" и в поле поиска ввести и открыть "Настройки сети Wi-Fi".
- Внизу страницы нажмите "Центр управления сетями и общим доступом".
- Нажмите на название вашего текущего беспроводного соединения.
- Нажмите кнопку "Свойства беспроводной сети".
- Перейдите во вкладку "Безопасность" и поставьте галочку рядом с "Показать символы".
Ниже вы можете увидеть последовательность действий на фото, как все реализовано в операционной системе Windows 10.
Фото 24 канал