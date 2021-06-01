Как узнать, кто брал ваш телефон без разрешения: полезная инструкция

Сегодня смартфон очень личный гаджет. Он содержит фотографии, важные иногда конфиденциальные заметки, чаты и ряд личной информации. Не зря мы защищаем их паролями, отпечатками пальцев и другими способами. Но мы никогда не узнаем о том, кто пытался взять наш смартфон и разблокировать его в наше отсутствие. А такая возможность есть и сейчас мы расскажем, как ею воспользоваться.

Отследить, кто еще, кроме вас, брал ваш смартфон, можно с помощью специального приложения под названием WTMP. Он отслеживает все случаи активации экрана и делает снимок на фронтальную камеру каждый раз, когда кто-то нажимает кнопку питания.

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Снимка не будет, если кто-то просто взял смартфон в руки, например, чтобы переложить его.

Как сфотографировать того, кто берет телефон:

Скачайте приложение WTMP из Google Play;

Запустите его и предоставьте необходимые разрешения;

Включите приложение нажатием на кнопку On;

Выйдите из него, заблокируйте смартфон и снимите блокировку.

Теперь все случаи активации экрана будут фиксироваться на фото. Однако приложение для вашей же безопасности еще и отмечает случаи удачных и неудачных разблокировний. То есть, если кто-то снимет блокировку отпечатком или введением пароля, приложение это запомнит.

Мало того, что приложение это запомнит, он еще и расскажет вам, что у кого также есть доступ к устройству. Причем неважно, правильно человек ввел пароль или нет. Если попытка разблокирования была неудачной, также будет учитываться их общее количество.



Теперь вы сможете узнать, кто пытался воспользоваться смартфоном без разрешения / Фото Unsplash

Особенно круто, что снимок создается незаметно для того, кто пытается разблокировать смартфон. Устройство делает его мгновенно без визуальных или звуковых оповещений. Просто камера фиксирует того, кто взял смартфон, и сохраняет снимок в приложение.

Как посмотреть, кто брал ваш телефон

После того, как вы взяли смартфон, нужно открыть WTMP и пересмотреть историю разблокирований. Если все хорошо, вы увидите только себя, но, если кто-то брал в руки ваш смартфон, вы увидите и тех, кто это себе позволил.

Для вашего же удобства WTMP записывает вообще все действия, которые делает человек, который брал ваш смартфон в руки.

Например, если человек сразу прикладывает палец к сканеру, значит, он знает, что делает, и это уже не первый подобный случай. А, если он сначала заходит на экран блокировки и пытается ввести пароль, значит, реального доступа к устройству нет.



Теперь вы знаете, как сделать свой смартфон безопасным / Фото Unsplash

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Правда есть несколько недостатков, но они зависят скорее от аппаратных особенностей вашего смартфона. Например у вас может быть фронтальная камера с довольно узким углом обзора. На практике это почти не играет никакой роли, ведь чтобы вообще не попасть на снимок камеры человеку нужно будет отставить смартфон в сторону.