Как распознать фейковое фото в интернете – важная инструкция от Минцифры

В период войны проверка информации является важнейшим моментом, ведь российская машина пропаганды продолжает работать активно порождая все больше фейков. Следовательно, актуальными становятся умения и инструменты проверки информации в сети.

Министерство цифровой трансформации Украины в своем телеграмм-канале поделилось полезными советами по проверке изображений.

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Краткая инструкция как распознать фейковое фото в интернете

Внимательно рассмотрите фото и отметьте его: перспективу, пропорции объектов, тени, отражение, фокус изображения, контрастность и цвета. Также следует проверить фото на соответствие погоде, географической топологии, архитектуре, названию улиц, номерам машин и т.д.

Кричащее название или подпись к фото. К примеру, такие названия или сообщения, как "шок", "сенсация", "срочно", "это фото удаляют отовсюду", "невероятно" несут признак манипуляции и, вероятно, могут быть фейком.

Проверьте ресурс, на котором вы увидели такое фото. Есть ли там другие схожие публикации с вопиющими и манипулятивными заголовками, которые у него охват, или указан автор, первоисточник, дополнительные материалы.

Проверка фото через специальные приложения: Google Search by Images, TinEye помогут установить первоисточник фото.

Fotoforensics, Duplichecker помогут просмотреть изменения пикселей, то есть были ли изменения с фоторедакторами, считать геоданные, метаданные и дополнительную информацию даже о типе камеры, на которую была снята фотография.

Во время войны также важно фильтровать информацию и проверять источники, чтобы избежать потребления и распространения фейков или дезинформации. Для этого следует использовать официальные источники и надежные СМИ. Недавно Viber подготовил перечень актуальных и проверенных источников и рекомендуем ознакомиться с ним.