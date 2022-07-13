Министерство цифровой трансформации Украины в своем телеграмм-канале поделилось полезными советами по проверке изображений.
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Краткая инструкция как распознать фейковое фото в интернете
- Внимательно рассмотрите фото и отметьте его: перспективу, пропорции объектов, тени, отражение, фокус изображения, контрастность и цвета. Также следует проверить фото на соответствие погоде, географической топологии, архитектуре, названию улиц, номерам машин и т.д.
- Кричащее название или подпись к фото. К примеру, такие названия или сообщения, как "шок", "сенсация", "срочно", "это фото удаляют отовсюду", "невероятно" несут признак манипуляции и, вероятно, могут быть фейком.
- Проверьте ресурс, на котором вы увидели такое фото. Есть ли там другие схожие публикации с вопиющими и манипулятивными заголовками, которые у него охват, или указан автор, первоисточник, дополнительные материалы.
- Проверка фото через специальные приложения: Google Search by Images, TinEye помогут установить первоисточник фото.
- Fotoforensics, Duplichecker помогут просмотреть изменения пикселей, то есть были ли изменения с фоторедакторами, считать геоданные, метаданные и дополнительную информацию даже о типе камеры, на которую была снята фотография.
Во время войны также важно фильтровать информацию и проверять источники, чтобы избежать потребления и распространения фейков или дезинформации. Для этого следует использовать официальные источники и надежные СМИ. Недавно Viber подготовил перечень актуальных и проверенных источников и рекомендуем ознакомиться с ним.