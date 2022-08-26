Как защитить личную информацию на андроид смартфоне от приложений, которые ее собирают

Скорее всего, большинство приложений, которые вы загрузили на свой смартфон, собирают и используют вашу личную информацию. Иногда это необходимо для их работы. Даже если это не так, многие программы собирают вашу личную информацию для аналитических целей. Разработчики используют данные для улучшения своих программ, а также для их должной работы.

Некоторые приложения могут собирать вашу личную информацию в других целях, например для создания рекламного профиля, который сторонние компании могут приобрести и использовать для демонстрации таргетированной рекламы. 24 канал недавно рассказывал о том, какие компании собирают больше ваших данных.

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Пользователям смартфонов от Apple повезло с конфиденциальностью. Компания использует так называемые "метки конфиденциального потребления", которые позволяют увидеть, какие личные данные программы собирают о вас. Если вы не хотите, чтобы приложение отслеживало вас на устройстве Apple, вы в любой момент можете заблокировать сбор данных.

Что касается экосистемы Android, то у пользователей пока нет таких инструментов для контроля данных. Первым шагом к решению этой проблемы стал раздел "Безопасность данных" в Google Play Store, который, как и детали конфиденциальности приложений Apple, требует от разработчиков объяснять, как их приложения собирают, обмениваются и защищают данные пользователей. Однако поскольку информацию должны заполнять создатели программы, существует вероятность того, что некоторые разработчики могут пренебрегать этим требованием и просто указывать не соответствующие действительности данные.

Как бы то ни было, вы не сможете полностью запретить программе следить за вами. Поэтому мы решили собрать несколько актуальных советов по обнаружению подозрительных приложений и методов защиты вашей личной информации на Android.

Проверьте разрешения приложений

Разрешения приложений играют ключевую роль в защите вашей конфиденциальности. Вы можете использовать их, чтобы контролировать, к каким частям телефона и системы имеют доступ ваши приложения.

Кроме того, если вы проверите, какие разрешения требует программа, вы сможете лучше определить, можно ли ей доверять или нет. Например, если приложение для подбора обоев запрашивает разрешение на использование камеры телефона или доступ к звонкам или сообщениям без видимых причин, это может быть вредоносное приложение.

О том, как вредоносные приложения маскируются под невинные программы, а затем воруют ваши данные и даже деньги, мы писали в специальном материале , который рекомендуем прочитать.

Вы можете проверить разрешение уже установленного приложения. Но гораздо лучше, если вы обратите внимание при установке приложения на то, в чем именно он нуждается.

Чтобы увидеть, какие разрешения требует программа, перейдите на страницу приложения в магазине Google Play, нажмите кнопку "Об этом приложении", а в разделе "Разрешения" нажмите кнопку "Просмотреть подробности". Google Play Store откроет окно с перечнем всех разрешений, необходимых программе.



Проверяем разрешения приложений в Google Play / Фото 24 канал

Однако даже если приложение выглядит безопасным, есть другой способ, которым он может собрать по крайней мере часть ваших данных. Почти каждое приложение имеет встроенные трекеры, которые используются для сбора и отправки вашей личной информации. Некоторые из них безвредны. Остальные не слишком безопасны.

Трекеры в мобильных приложениях

Почти каждое приложение имеет встроенные трекеры, которые являются фрагментами кода, предназначенными для сбора ваших личных данных для разных целей. Обычно они предоставляются компаниями как SDK (набор для разработки программного обеспечения), являющийся набором инструментов, предназначенных для облегчения разработки программ.

Некоторые трекеры, такие, как Google Firebase Analytics и CrashLytics, предоставляют разработчикам статистику и отчеты о сбоях и помогают им улучшать их программы. Есть также трекеры, которые употребляются для "бомбардировки" рекламой. Трекеры также могут использоваться для профилирования и идентификации, что означает сбор как можно большего количества информации для создания вашего цифрового профиля и связывания конкретно вас с вашей онлайн- и офлайн-деятельностью.

Хорошим примером того, насколько универсальными и мощными могут быть трекеры, является FidZup. Этот трекер позволяет телефону улавливать неслышные для человеческого уха звуки, рассеивающиеся от источников, размещенных в заведениях или розничных магазинах. Таким образом, FidZup узнает ваше точное местоположение и может следить за вами во время покупок. Трекер также позволяет этим заведениям или магазинам отправлять вам рекламные акции. Как говорится в кратком описании о трекере, "потребитель получает соответствующий контент в нужном месте и в лучшее время на своем смартфоне".

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Как узнать, сколько и какие встроенные трекеры имеет программа?

Вы должны знать, что ни одна служба или программа, предназначенная для обнаружения встроенных трекеров, не на 100% точной. Поэтому всегда лучше проверить информацию с помощью другой программы или службы.

Exodus Privacy

Exodus Privacy "анализирует моменты конфиденциальности в приложениях Android". Сервис сканирует коды бесплатных приложений, загруженных в Google Play Store, и перечисляет все трекеры и разрешения, которые он может обнаружить. К сожалению, служба анализирует только бесплатные приложения, поэтому вы не сможете найти или получить отчет о платном приложении.

Exodus Privacy использует уже готовые сформированные отчеты о приложениях, которые ранее были просканированы, поэтому не обязательно проводить полное сканирование, если отчет уже есть в базе Exodus Privacy.

Сервис очень прост в использовании. Чтобы проанализировать приложение с его помощью, перейдите на веб-сайт Exodus Privacy, нажмите кнопку "Проверить приложение", а затем введите имя приложения, которое необходимо проанализировать, в строке поиска. Вы также можете скопировать и вставить ссылки на приложение из магазина Google Play в поле поиска Exodus Privacy.

Если для бесплатного приложения, которое вы хотите загрузить, нет отчета, вы можете начать анализ самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку "Выполнить новый анализ", скопировать и вставить URL программы и нажать "Выполнить анализ".

Для демонстрации работы Exodus Privacy проверим, что он скажет о приложении "Воздушная тревога".

Вставляем в строку поиска ссылку на страницу "Воздушная тревога" в Google Play и обнаруживаем, что эта популярная программа имеет 3 встроенных трекера и спрашивает у нас 15 разрешений. Если мы не уверены в конкретном трекере, мы всегда можем найти его в Google или зайти на официальный веб-сайт и проверить, безопасен он или нет.

TrackerControl

Чтобы использовать TrackerControl, необходимо загрузить его из магазина Google Play, где вы найдете аналитическую версию программы.

Поскольку он работает как служба VPN, при первом запуске вам будет предложено включить параметр VPN Android. TrackerControl устанавливает локальный сервер VPN и начинает анализировать локально на вашем телефоне все запускаемые программы, за исключением браузеров.

Когда TrackerControl находит трекеры, он распределяет их в соответствующем разделе. Приложение также отображает страны, в которые активные программы передают ваши личные данные.



Приложение TreckerControl / Фото 24 канал

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TrackerControl также может блокировать встроенные трекеры, но для этого вам понадобится полная версия программы, которая также бесплатна, но скачать ее можно только на официальном веб-сайте TrackerControl.

В полной версии вы можете выбрать, какие трекеры вы хотите заблокировать, но вы должны знать, что, во-первых, ни одна программа не может предложить 100% защиту от отслеживания, и что, заблокировав трекеры, вы можете нарушить правильную работу некоторых программ.