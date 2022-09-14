Как защитить данные на своем смартфоне от кибератак и фишинга

Мы все уязвимы к кибератакам, хоть нам и может казаться, что мы никому не интересны. Наша финансовая информация и данные действительно очень ценная добыча для мошенников. Даже самые простые данные, такие как даты рождения, телефонные номера, адреса и электронная почта, могут быть использованы для кражи вашей цифровой личности, поэтому следует знать, как защищаться.

Вопрос защиты своей информации от киберуязвимостей стал острым, как никогда. Именно поэтому 24 канал подготовил несколько советов по улучшению безопасности и защите ваших личных и профессиональных данных.

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Узнайте, насколько защищены ваши данные

Первым шагом к тому, чтобы взять на себя ответственность за вашу конфиденциальность и безопасность в Интернете, является понимание того, не были ли ваши данные скомпрометированы.

Начните с поиска вашей электронной почты или телефонного номера в поисковой системе утечки данных. Сайт Have I Been Pwned? является тем, что нужно для начала. Несмотря на нелепое название, этот ресурс предназначен не только для геймеров, и он может стать великолепной отправной точкой для выяснения того, насколько безопасны ваши данные.

Не бойтесь, если обнаружите, что ваши данные были скомпрометированы. Когда я впервые вошел в систему и проверил свою электронную почту, то обнаружил, что она была включена в 8 истоков данных! И что самое интересное, все они касались сайтов и сервисов, которыми я не пользовался годами. Это лишь демонстрирует, насколько мы уязвимы, учитывая, как часто нам приходится предоставлять свои электронные адреса для использования определенных услуг в Интернете.



Защита ваших данных – приоритет в 2022 году / фото Unsplash

В сервисе "Have I Been Pwned?" также есть функция, которая позволяет искать ваши уникальные пароли и определять, не были ли они скомпрометированы во время утечек данных, но подобную функцию имеет ваш браузер, если вы используете Google Chrome или Microsoft Edge.

В настройках просто найдите раздел "Пароли", далее система сама покажет вам какие пароли были скомпрометированы, и даже предложит заменить их.

Заведите менеджер паролей

Конечно, очень удобно использовать один и тот же пароль для различных аккаунтов в сети. Но это еще очень опасно для наших данных, именно поэтому стоит использовать отдельный пароль для каждого аккаунта или сервиса. Но ведь это все нужно запоминать, а пароли еще стоит делать сложными и длинными – именно здесь на помощь приходят менеджеры паролей, которые могут придумать надежный код за вас и еще и будут хранить его. Вместо этого вам нужно будет помнить только один мастер-пароль.

Инвестиция в менеджер паролей – одна из самых лучших вещей, которые вы можете сделать для своей безопасности в Интернете.

Используя шифрование, менеджеры паролей могут помочь сохранить ваши учетные данные заблокированными настолько, что они считаются на 0% уязвимыми к брутфорсу (атаки грубой силы), распространенной хакерской тактике.

Хотя есть бесплатные варианты менеджеров паролей, мы все же рекомендуем единовременно потратиться на премиум версию одного из приложений, приведенных ниже.

Вот несколько лучших менеджеров паролей по состоянию на 2021 год:

Keeper,

LastPass,

Dashlane.

Научитесь различать фишинг

Фишинг – это наиболее распространенный способ выманивания данных, паролей и кодов на сегодня. Но если вы не поймете, что вас хотят обмануть, ни один надежный пароль не поможет вам. Поэтому вам нужно научиться распознавать так называемые красные флажки, которые сигнализируют о том, что вас вот-вот обманут.



Важно всегда быть на страже / Фото Unsplash

Но что такое фишинг? Проще говоря, фишинговое мошенничество использует электронные письма или текстовые сообщения, которые должны выглядеть так, будто они поступили от вашего банка, оператора, родных или знакомых. Целью фишинга является выманивание конфиденциальной личной информации, которая поможет получить доступ к вашей банковской карточке, счету или номеру мобильного телефона, связанного с сервисами, банками и другими учетными данными.

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Вот на что следует обратить внимание в сообщениях, которые вы получаете:

В письме утверждается, что оно поступило от компании, однако используется общедоступный адрес электронной почты. ("Приватбанк" никогда не пришлет вам сообщение из аккаунта @gmail).

Сообщения о том, что ваша учетная запись заблокирована, или о том, что вам нужно перейти по ссылке, чтобы изменить информацию о безопасности или учетной записи.

Опечатки: письма от официальных организаций редко содержат очевидные орфографические или грамматические ошибки.

Предложения, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. То есть, если вам обещают перевести на банковский счет несколько тысяч долларов за несколько простых действий – вас пытаются обмануть.

Сообщения, требующие от вас наспех выполнить какие-то действия. Если Ваш банк говорит вам, что вы должны "действовать быстро, иначе ваш счет будет заморожен навсегда" или что вы "пропустите одноразовое предложение", это, безусловно, должно насторожить.

Любое сообщение, имеющее явную цель получить ваш номер телефона.

Обычно фишинг представляет собой довольно грубую, организованную спешку и вы почти сразу увидите один или несколько моментов, которые уверят вас в том, что вас пытаются обмануть. Однако иногда это может быть изящная и бережно организованная атака, где все будет выглядеть максимально правдоподобно, так что вам всегда нужно проявлять внимание к деталям.

Избегайте общественного Wi-Fi

А как же наши любимые кафе и рестораны? Лучше всего – стараться избегать использования любого публичного Wi-Fi, если это возможно. Почему? Общественный Wi-Fi облегчает хакерам доступ к вашей информации и устройствам.

Поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет быстро отправить электронное сообщение со своего ноутбука, вам лучше создать точку доступа с помощью телефона, чем подключаться к любой ближайшей сети Wi-Fi, которая не защищена паролем.



Между Wi-Fi и мобильным интернетом всегда лучше выбрать последний / Фото Unsplash

Вот несколько советов по подводным камням общественного Wi-Fi.

Будьте осторожны с общественными сетями, даже если они кажутся связанными с легальным бизнесом.

Если вам приходится пользоваться общественным Wi-Fi, избегайте входа на любой сайт или приложение, содержащее вашу конфиденциальную информацию, например, банковские или медицинские данные

Выключайте Wi-Fi, если он не используется. Таким образом, ваш телефон не будет случайно подключен к хакерской сети Wi-Fi.

Используйте VPN. Это отличный способ защитить вашу конфиденциальность в Интернете как дома, так и если вы используете публичную сеть. Виртуальная частная сеть создаст именно это – частное рабочее соединение, которое маскирует ваш IP-адрес и не может быть отслежено.

Мобильный интернет в Украине – один из самых дешевых в мире. Купите тариф с нужным объемом гигабайтов в месяц и пользуйтесь им, если это возможно, в отличие от публичных Wi-Fi спотов.

Не сообщайте свой номер телефона без необходимости

Ваш номер телефона – это один из ключей для доступа к конфиденциальной информации, и его нужно хранить надежно. Если вы хотите максимально уберечь свой номер, используемый для двухфакторной аутентификации и как метод восстановления доступа к аккаунтам – заведите себе два номера. Один из них используйте исключительно для доступа к аккаунтам, а другой для звонков и общения.

Вам даже не обязательно покупать еще один телефон или стартовый пакет с тарифом, ведь у наших операторов есть услуга дополнительного номера, которую можно использовать именно для повышения безопасности собственных данных.

Лучше вообще перестаньте предоставлять свой номер телефона для оформления различных дисконтных карт. Деньги, которые вы сэкономите на покупках в онлайн-магазине, не стоят того, чтобы постоянно получать спам от разных магазинов в мессенджерах после оформления таких карт. А это только относительно безопасно, что с вами произойдет. Как минимум пострадает ваша нервная система, как максимум – ваш номер окажется в очередном ливне данных после успешной хакерской атаки на онлайн-магазин.



Ваш номер телефона – ключ к вашим данным / Фото Unsplash

Многие мошенничества основываются на простой попытке получить ваш номер телефона. Это может показаться безвредным, но ваш номер может использоваться для доступа к большому количеству вашей личной информации.

К вашему номеру может быть привязано множество личной информации, особенно, когда вы заполняете заказ или оформляете дисконтные карточки на онлайн-площадках. В результате мошенники могут получить следующие данные о вас:

Домашний адрес и прошлые адреса,

Полные имена членов семьи,

Электронная почта,

а также некоторые пароли.

Итак, лучшей практикой является, по возможности, не указывать свой номер телефона в Интернете, если вы можете этого избежать.

Со многими преимуществами мгновенной связи приходят неизбежные подводные камни и компромиссы с нашей конфиденциальностью и сохранностью данных. Но не стоит смиряться с неизбежностью того, что ваша информация остается незащищенной в Интернете.

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Позаботьтесь о защите смартфона

Наш смартфон – это ежедневный инструмент для работы и развлечений. Мы используем его чаще любого другого гаджета, и он "знает" о нас очень много. Если нужно не заботиться о собственной безопасности, можно получить немало проблем.

Поскольку наш смартфон является местом хранения наибольшего количества конфиденциальной информации, стоит позаботиться о том, чтобы он был надежно защищен даже на случай кражи или потери. Не следует пренебрегать такими простыми вещами, как пароль или пин-код для блокировки экрана. Рекомендуем также установить отдельную блокировку на важные приложения.