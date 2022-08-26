Какая компания собирает больше всего ваших данных, а какая меньше всего

Технологическим компаниям требуются наши данные. Для них они являются наибольшей ценностью, ведь ими можно торговать за немалые деньги. Все бесплатные приложения или игры имеют свою цену. Почти всегда мы платим за них своими данными. Но сколько информации на самом деле собирают компании, и какая из них собирает больше всего?

Такой же вопрос задала себе компания StockApps. В поисках ответа было проведено исследование, показавшее кто из технологических компаний сколько данных собирает с пользователей.

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В своем анализе StockApps сравнила практику сбора данных пяти крупных технологических компаний:

Google,

Twitter,

Apple,

Amazon,

Facebook.

Однако в отчете не описано, какие типы данных компании собирают от нас; StockApps решила использовать такой обобщенный показатель, как "точки данных", чтобы продемонстрировать, сколько информации собирает каждая фирма. Также StockApps подчеркнула, что каждая из этих компаний сосредотачивается на определенной категории данных, а не на количестве.

Кто из техгигантов собирает больше всего данных пользователя

Согласно исследованию StockApps, компанией, которая собирает больше личных данных, довольно ожидаемо стала Google. Поисковик собирает колоссальные 39 точки данных, и согласно отчету StockApps, информация, которую Google собирает, включает любую информацию, от вашего точного местонахождения до истории вашего браузера и вашей активности на веб-сайтах или в программах сторонних разработчиков.



Кто собирает больше ваших данных / Фото StockApps

Google также собирает электронные письма в аккаунтах пользователей Gmail. Кроме того, похоже, что компания собирает больше типов информации об отдельных пользователях. В отчете говорится даже о том, что технологический гигант хранит множество информации в нескольких доменах. В StockApps даже отметили, "если где-нибудь есть данные, с большой вероятностью Google собирает их".

Google предлагает множество услуг, которые существенно упрощают жизнь людей, пользование гаджетами и другие повседневные вещи современного человека, о которых мы даже не задумываемся. Чтобы все это работало должным образом, компании требуется немало информации.

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Что там другие компании

Далее в очереди следуют Twitter, Amazon и Facebook с 24, 23 и 14 точками данных соответственно. По данным StockApps, Twitter и Facebook тоже собирают много данных, но в основном это информация, которую отдают их пользователи.

Согласно исследованию, Apple является наиболее ориентированным на конфиденциальность технологическим гигантом. Он собирает всего 12 точек данных, и, как заявили в StockApps, в Купертино хранят только данные, необходимые для поддержки аккаунтов своих пользователей. В то же время, Apple, вероятно, собирает от нас меньше данных, поскольку не полагается на доходы от рекламы, как Google, Twitter и Facebook. Большинство бизнес-моделей этих компаний – это таргетированная реклама.