Такой же вопрос задала себе компания StockApps. В поисках ответа было проведено исследование, показавшее кто из технологических компаний сколько данных собирает с пользователей.

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В своем анализе StockApps сравнила практику сбора данных пяти крупных технологических компаний:

Google,

Twitter,

Apple,

Amazon,

Facebook.

Однако в отчете не описано, какие типы данных компании собирают от нас; StockApps решила использовать такой обобщенный показатель, как "точки данных", чтобы продемонстрировать, сколько информации собирает каждая фирма. Также StockApps подчеркнула, что каждая из этих компаний сосредотачивается на определенной категории данных, а не на количестве.

Кто из техгигантов собирает больше всего данных пользователя

Согласно исследованию StockApps, компанией, которая собирает больше личных данных, довольно ожидаемо стала Google. Поисковик собирает колоссальные 39 точки данных, и согласно отчету StockApps, информация, которую Google собирает, включает любую информацию, от вашего точного местонахождения до истории вашего браузера и вашей активности на веб-сайтах или в программах сторонних разработчиков.



Кто собирает больше ваших данных / Фото StockApps

Google также собирает электронные письма в аккаунтах пользователей Gmail. Кроме того, похоже, что компания собирает больше типов информации об отдельных пользователях. В отчете говорится даже о том, что технологический гигант хранит множество информации в нескольких доменах. В StockApps даже отметили, "если где-нибудь есть данные, с большой вероятностью Google собирает их".

Google предлагает множество услуг, которые существенно упрощают жизнь людей, пользование гаджетами и другие повседневные вещи современного человека, о которых мы даже не задумываемся. Чтобы все это работало должным образом, компании требуется немало информации.

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Что там другие компании

Далее в очереди следуют Twitter, Amazon и Facebook с 24, 23 и 14 точками данных соответственно. По данным StockApps, Twitter и Facebook тоже собирают много данных, но в основном это информация, которую отдают их пользователи.

Согласно исследованию, Apple является наиболее ориентированным на конфиденциальность технологическим гигантом. Он собирает всего 12 точек данных, и, как заявили в StockApps, в Купертино хранят только данные, необходимые для поддержки аккаунтов своих пользователей. В то же время, Apple, вероятно, собирает от нас меньше данных, поскольку не полагается на доходы от рекламы, как Google, Twitter и Facebook. Большинство бизнес-моделей этих компаний – это таргетированная реклама.