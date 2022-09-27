Электромагнитный импульс – это волна энергии, которая может поджарить схемы большинства коммерческой электроники, но вы можете защитить свои устройства с помощью простого проводящего экрана, известного как клетка Фарадея. Мы расскажем, как построить клетку Фарадея из обычных бытовых предметов, чтобы защитить вашу электронику.

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Если вы подготовились к ядерной атаке, можно позаботиться о сохранении важной техники, которая вам понадобится в будущем. Описанные ниже методы на 100% не защитят смартфон, но шансы на устранение значительно повысят, особенно если эпицентр взрыва будет достаточно далеко.

Впрочем, в первую очередь, о чем стоит позаботиться, это личная безопасность и выживание. Как это сделать подробно рассказал Роман Павлюк, магистр в области телекоммуникаций и радиосистем, вице-президент по цифровой стратегии в компании "Интеллиас". Он изучал вопросы радиации и радиоактивности в НУ "Львовская политехника", поэтому знает, о чем пишет. Подробности читайте на его странице в фейсбуке.

Защищаем важную технику от электромагнитного импульса

Подбираем материалы

Нам понадобится обычная коробка из-под обуви из толстого картона без отверстий, толстая пищевая фольга и моток скотча, желательно армированного. Наша задача – соорудить своеобразную клетку Фарадея – надежно защищенное пространство, где можно оставить смартфон и другую небольшую технику, такую как радиоприемник и счетчик Гейгера.

Ищите крепкую и сухую коробку. Картон должен быть целым – он будет служить структурой, к которой вы будете приклеивать алюминиевую фольгу. Хотя вы можете использовать другие виды коробок, важно иметь крышку, поэтому коробки для обуви часто являются лучшим вариантом.

В итоге нам понадобится:

Обувная коробка.

Сверхпрочная алюминиевая фольга.

Скотч.

Рулетка.

Все хорошо измеряем

Вам нужно внимательно измерить размеры коробки, поскольку понадобится покрыть как можно большую часть непрерывной фольгой. Измерение коробки заранее облегчит эту задачу.

Сначала измерьте длину, затем высоту.

Умножьте высоту на 2, а затем прибавьте ее к длине.

Затем добавьте 2,5 см, чтобы определить, какой длины кусок фольги вам понадобится для первого слоя.

К примеру, коробка длиной 25 см и высотой 10 см будет выглядеть следующим образом:

10 см х 2 = 20 см. 20 см + 25 см = 45 см. Затем прибавьте еще 2,5 см. Этот дополнительный запас фольги позволит вам сложить ее над верхними краями коробки.

Готовим фольгу

Отрежьте 3 куска алюминиевой фольги в соответствии с вашими измерениями. Растяните фольгу из рулона до тех пор, пока она не достигнет длины, которую вы определили на предыдущем шаге. Затем используйте нож или ножницы, чтобы отрезать ее, где нужно.

Затем повторите этот процесс еще два раза, чтобы у вас получилось 3 куска алюминиевой фольги одинаковой длины. Используя предыдущий пример, вам нужно отрезать 3 куска фольги, каждый из которых имеет нужную длину.

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Далее вам нужно отцентрировать коробку на первом листе алюминиевой фольги. Лист алюминиевой фольги на вашем столе будет иметь форму прямоугольника, с двумя более длинными сторонами и двумя более короткими. Сориентируйте коробку на листе так, чтобы ее форма совпадала с формой фольги, при этом более длинные стороны коробки должны быть параллельны более длинным сторонам фольги.

Размещение коробки не обязательно должно быть ювелирно точным.

Оклеиваем коробку фольгой

Оберните фольгу вокруг коробки и закрепите ее скотчем. Фольга должна выходить за пределы верхней части коробки примерно на 1,3 см с каждой стороны благодаря 2,5 см, которые вы прибавили к измерениям. Сложите излишек фольги в коробку, а затем закрепите ее на месте скотчем.

Далее сложите излишки фольги вокруг наружной стороны коробки для обуви. Часть коробки все еще будет видна, но по крайней мере дно и две более короткие стороны должны быть полностью покрыты алюминиевой фольгой.

Сложите два других куска фольги вокруг коробки с обеих сторон. Загните примерно 1,3 см фольги внутрь коробки с одной стороны, затем оберните лист вокруг этой же стороны коробки, перекрывая первый лист фольги с коротких сторон и дна коробки. Затем заклейте кусок фольги на месте. Повторите этот процесс с другой стороны с оставшимся последним листом фольги.

Готовим крышку коробки

Используйте крышку коробки, чтобы отмерить еще один лист фольги. Желательно обернуть крышку коробки одним листом алюминиевой фольги.

Растяните фольгу на столе и уложите на нее крышку.

Когда развернутой фольги достаточно, чтобы покрыть всю крышку, отрежьте нужный кусок.

Будьте осторожны, чтобы не порвать фольгу, поскольку она не имеет слоев, перекрывающих друг друга, как остальная коробка.

Закрепите фольгу на крышке с помощью скотча.

Сложите фольгу вокруг формы крышки так, чтобы она полностью покрывала верх и бока, а затем используйте скотч, чтобы закрепить ее на месте.

Сложите фольгу под крышкой так, чтобы внутренняя часть боковых стенок крышки также была покрыта фольгой.

Вы можете добавить больше слоев фольги, если она порвалась или крышка коробки слишком велика, чтобы ее можно было накрыть одним листом.

Прячем гаджеты внутрь

Лучше всего, если у вас есть несколько смартфонов или дополнительный телефон на всякий случай, который можно положить в коробку и закрыть, поскольку в момент оглашения опасности ядерного удара желательно, чтобы ничто не отвлекало вас от первоочередных задач. Так что гаджеты нужно зарядить, выключить и поместить в коробку заранее. Туда же можно положить дополнительный павербанк и другую нужную технику.

Фольга из крышки, непосредственно контактирующая с фольгой из коробки, создаст барьер, который может перенаправить выделяемую во время электромагнитного импульса энергию вокруг хранящейся внутри коробки электроники. Важно, чтобы фольга на внутренних боковинах крышки контактировала с наружной стороной стенок коробки.

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Для дополнительной защиты можно заклеить коробку алюминиевой лентой. Помните, что если вы запечатаете коробку, вы разорвете фольгу, когда будете ее распечатывать.

Теперь сама коробка полностью покрыта алюминиевой фольгой. Можно дополнительно обмотать скотчем, чтобы обеспечить постоянный и прямой контакт всех трех листов фольги друг с другом. В фольге не должно быть никаких отверстий и щелей.

Надеемся именно эти советы никогда вам не понадобятся, но их знать стоит. Помните, что ваш смартфон скрывает немало секретов и неочевидных функций, с помощью которых вы можете сделать пользование телефоном более удобным. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложениях в рубрике Советы Техно 24.