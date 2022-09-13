Optbike сделает ваш электровелосипед еще быстрее: представлен новый мотор

Компания Optbike, специализирующаяся на изготовлении электробайков, разработала мотор, который может превратить ваш электрический велосипед в скоростной транспорт. Уникальные характеристики разработки позволяют при весе в 4 килограмма разгонять байк до скорости 58 километров в час.

Optibike Powerstrom MBB крепится на велосипедную каретку и, по словам производителя, имеет самые лучшие в мире показатели для подобных моторов по удельной и литровой мощности. Батарея, к слову, имеет мощность 3,26 кВт*ч.

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Новый Powerstrom обладает более высокой удельной и литровой мощностью, чем любой другой центральный мотор электровелосипеда в мире. Компактная и легкая конструкция обеспечивает лучшую управляемость и больший аккумулятор.

– заявили производители.

Возможно, еще более важной, чем чистая мощность, способность мотора не перегреваться. По уверениям компании, Powerstrom не перегревается, даже когда поддерживает постоянную мощность в 1750 Вт при подъеме на крутой холм в жару.



Электромотор Optibike Powerstrom MBB / Фото Optbike

Большой аккумулятор тоже важен для такого двигателя. К примеру, на модель R22 компания ставит батарею 3,26 кВт*ч. Это примерно в пять раз больше, чем на среднестатистическом электровелосипеде

В сочетании с новым мотором такой велосипед обеспечит максимальную скорость в 58 км/ч. Для катания в черте города это даже слишком быстро, а вот за городом можно разогнаться по полной.