Солнце поглотит планеты вокруг и ученые наблюдают за звездами, чтобы изучить этот процесс

Ученые давно знали, что однажды Солнце расширится до красного гиганта и поглотит ближайшие планеты. Сегодня ученые исследуют, как поглощенные планеты могут влиять на процессы внутри умирающей звезды.

Красный гигант

Когда у звезд размером с Солнце заканчивается водород в ядрах, они превращаются в красных гигантов, которые могут быть больше в десять раз начальной звезды. Когда эти красные гиганты поглощают вращающиеся вокруг них планеты, случаются неожиданные вещи. Ученые заинтересовались, как все это происходит.

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Новое исследование утверждает, что поглощение крупных планет, в 10 и более раз превышающих Юпитер, может привести к тому, что звезда сбросит свою оболочку и увеличит свою яркость на несколько порядков в течение нескольких тысяч лет.

Чтобы понять особенности процесса, ученые применили метод гидродинамического моделирования, позволяющий заглянуть в возможные будущие сценарии эволюции нашей Солнечной системы. Из-за размера красных гигантов исследователи ограничились моделированием лишь небольшого участка, где звезды встречаются с планетами, чтобы получить глубокое понимание процессов взаимодействия.

Развитые звезды могут быть в сотни или даже тысячи раз больше своих планет, и это несоответствие масштабов затрудняет выполнение симуляций, точно моделирующих физические процессы, происходящие в каждом масштабе. Вместо этого мы моделируем небольшой участок звезды с центром на планете, чтобы понять поток вокруг планеты и измерить действующие на нее силы сопротивления.

– рассказал Рикардо Ярза, аспирант астрономии Университета им. Калифорния, Санта-Крус.

Результаты могут не только дать представление о том, что произойдет через 5 миллиардов лет, когда наше Солнце превратится в красного гиганта, но и объяснить недавние открытия вращающихся вокруг белых карликов планет, сгоревших звездных трупов, в которые звезды превращаются после фазы красного гиганта.

Исследование, изучающее конечные этапы планетарного поглощения, предполагает, что некоторые планеты могут пережить вхождение в "тело" красного гиганта.

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Будущее Солнечной системы

В нашей Солнечной системе ожидается, что ближайшие к солнцу планеты Меркурий и Венера полностью поглощаются растущим солнцем. Земля, хоть и выживет, будет настолько сожжена, что станет абсолютно непригодной для жизни. Некоторые из далеких и холодных тел, таких как Юпитер, Сатурн и их спутники могут создать более благоприятные для жизни условия вблизи Солнца.

Хотя в настоящее время наблюдали лишь несколько планет, которые, вероятно, пережили поглощение красным гигантом, ученые считают, что дальнейшие исследования экзопланет приведут к новым интересным открытиям.