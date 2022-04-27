Пока известно немного. Михаил Фёдоров на своей странице в телеграме опубликовал сообщение об открытии офиса.

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Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине!

– написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует построить в Украине наземную станцию Starlink. Нужно это улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев, ведь по данным тестов скорости, качество доступа колеблется в разных частях Украины.

Официальных комментариев от компании или Илона Маска пока нет. Учетная запись Starlink в твиттере ретвитнула публикацию Михаила Федорова, однако своих тоже не делал.