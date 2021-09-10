В Узбекистане нашли скелет суперхищника: некогда он доминировал над тиранозаврами

На территории Узбекистана откопали окаменевшие останки плотоядного динозавра, который жил около 90 миллионов лет назад. Как говорят ученые, он в два раза длиннее и в пять раз тяжелее, чем тираннозавр, который ранее считался верховным хищником в своей среде обитания. Теперь последнему придется уступить место.

Исследование, которым занимались Кохей Танака и Дарла Зеленитски из Университета Калгари, уже опубликовали в журнале Royal Society Open Science. Согласно его данным, длина найденного динозавра достигала 8 метров, а вес — 1000 килограммов. Однако это не предел для этих животных.

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Что известно о суперхищнике

Новому виду дали название Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь султана, математика и астронома XV века Улугбека.

Кусок нижней челюсти нашли в узбекской пустыне Кызылкум еще в 1980-х, а в 2019-м его вновь открыли в музейной коллекции.

Кусок челюсти Улугбекзавра (первое фото) и ее реконструкция (второе фото) / Фото Кохей Танака(1)/Dinosaur Valley Studios(2)

Изучив этот элемент скелета, ученые пришли к выводу, что особь принадлежала к кархародонтозаврам, или акулозубым динозаврам.

Ulughbegsaurus были конкурентами тираннозавров. Эти два вида, которые можно назвать кузенами, изначально сосуществовали. Тиранозавры тогда были меньше, чем во времена своего расцвета. А кархародонтозавры, хотя и были стройнее и хрупче, имели большие размеры: их вес мог превосходить 6 тонн. Таким образом Улугбекзавры доминировали над тираннозаврами. По крайней мере определенное время.

Сравнение размеров Улугбекзавра с тиранозавром Timurlengia – они были соседями / Рисунок Юлий Чотоний

Между 90 и 80 миллионами лет назад кархародонтозавры вымирают, а тираннозавры увеличиваются в размерах, занимая место верховного хищника Азии и Северной Америки.

Это первый кархародонтозавр, найденный в Центральной Азии.

Эта карта показывает место, где нашли скелет динозавра / Фото Кохей Танака

Наше открытие показало, что кархародонтозавры все еще доминировали в Азии 90 миллионов лет назад,

- говорит ведущий исследователь исследования Кохей Танака, доцент Высшей Школы наук о жизни и окружающей среде Университета Цукуба в Японии.

на аукционе в Париже 21 октября собираются продать крупнейший в мире скелет трицератопса. Этот вид травоядных динозавров жил на нашей планете примерно 66-68 миллионов лет назад. Животные имели три рога на голове и большой костяной ошейник. За лот попросят стартовую сумму 1,2 – 1,5 миллиона евро.