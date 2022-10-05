Бывший сотрудник заблокировал работу компании, чтобы отомстить за увольнение

Бывший сетевой администратор крупной финансовой компании на Гавайях умышленно нарушил работу компании, из которой его уволили. Он надеялся, что таким образом проучит работодателя и заставит снова его нанять.

40-летний Кейси Умецу работал администратором сетей в неназванной финансовой компании с 2017 по 2019 год, после чего работодатель расторг с ним контракт. Желая вернуть прежнюю должность, Умецу решил нарушить работу компании, для чего воспользовался своей старой учетной записью, данные которой не были аннулированы после увольнения.

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Что известно

Как сообщает отчет Министерства юстиции США, Умецу получил доступ к сайту бывшего работодателя и внес изменения в конфигурацию, перенаправив весь трафик и почту на внешние компьютеры, никак не связанные с компанией. Чтобы перерыв в работе компании длился дольше, злоумышленник совершил ряд дополнительных действий, благодаря которым IT-команда компании оказалась отрезанной от административной панели сайта и не могла быстро устранить проблему.

Бывший администратор заявляет, что таким образом надеялся заставить бывших коллег снова нанять его на работу, но с более высокой зарплатой. Однако когда в компании поняли, кто стоит за инцидентом, немедленно проинформировали ФБР. Умецу уже признал себя виновным.

Умецу преступно злоупотребил особыми привилегиями доступа, предоставленными его работодателем, чтобы нарушить работу сети в личных целях. Люди, которые ставят под угрозу безопасность компьютерной сети (правительственной, корпоративной или личной) попадут под следствие и будут привлечены к ответственности, включая технологический персонал, чей доступ был предоставлен самой жертвой,

– комментирует прокурор Клер Коннорс.

Теперь уволенному работнику грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 000 долларов. Приговор будет вынесен 19 января 2023 года.