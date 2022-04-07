Цель проекта – фиксация нанесенных российскими оккупантами разрушений в городах и селах. Это будет аналог функции Google Street View, где можно увидеть, как выглядело здание до разрушения и после.

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Что известно

Съемка уже производится с помощью беспилотников с камерами, способными снимать панорамные фотоснимки.

Одновременно будет работать несколько команд, чтобы максимально быстро охватить все города, пострадавшие от обстрелов и бомбардировок российской армии.

Первыми в систему загрузят снимки разрушенных улиц и домов в городе Ирпень – там уже работают специалисты Google.

Планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, желающих владеть объективными данными о своей местности и своем недвижимом имуществе.

Вероятно, доступ к снимкам будет также для иностранцев.

Первые результаты можно будет оценить со следующей недели прямо в Google Картах.

Отдельно создадут сервис для стражей порядка, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации положения дел в регионе.

Как это работает на практике: видео