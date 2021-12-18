Как увидеть "парад планет" 18 декабря 2021 года

Парад планет – это красивое явление, когда определенное количество планет оказывается по одной стороне от Солнца, а визуально они расположены неподалеку друг от друга.

Сегодня мы не увидим "полноценный" парад планет, но от того взирать на небесную сферу будет не менее интересно. Дело в том, что в линию выстроятся несколько интересных объектов: Луна, планеты, карликовые планеты и даже астероид.

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Ночное небо примерно в 18 часов 18 декабря 2021 года / Скриншот из виртуального планетария Stellarium

Подробнее о "параде планет" 18 декабря 2021 года

Если позволит погода, то на небесной сфере невооруженным глазом можно будет разглядеть несколько интересных объектов Солнечной системы, которые выстроятся в линию:

На востоке взойдет Луна, которая будет находиться почти в фазе полнолуния. Расположен наш единственный естественный спутник будет в созвездии Тельца. На западе, низко над горизонтом, можно полюбоваться Венерой. Левее и выше от "вечерней зари", в созвездии Козерога, расположен Сатурн. Еще выше и левее, в созвездии Водолея, можно увидеть Юпитер.

Это не слишком разительно выглядит, но, взяв в руки качественный бинокль или простенький любительский телескоп, можно значительно расширить "парад планет". Советуем использовать во время поисков маловидимых объектов виртуальные планетарии, например, Stellarium.

Луна в созвездии Тельца будет выглядеть очень ярким объектом, если воспользоваться оптикой без соответствующего фильтра. Правее нашего спутника, в том же созвездии, расположена карликовая планета Церера. Объект будет иметь видимую звездную величину +7,45 m, поэтому проблем с его обнаружением возникнуть не должно. Как вариант, можно ориентироваться на яркую звезду Альдебаран – Церера расположена примерно на 7 – 8 градусов вправо и 5 градусов выше звезды. Выше и значительно правее от Цереры, в созвездии Овна, можно увидеть Уран. Кстати его можно рассмотреть и невооруженным глазом, ведь он имеет видимую звездную величину +6,7 m, но для этого нужно четко знать, где именно находится планета на небесной сфере, вокруг не должно быть ярких источников света. В телескоп разглядеть газового гиганта будет проще, но неопытный человек может несколько раз "проехать" мимо объекта, пока не поймет, что смотрит именно на планету. Почти на 70 градусов правее Урана, в созвездии Водолея, расположена самая отдаленная планета Солнечной системы – Нептун. Здесь уже точно не обойтись без оптики, ведь видимая звездная величина планеты составляет +7.9 m, то есть невооруженным глазом даже при чистейшем небе разглядеть объект не получится. Нептун – крепкий орешек и отыскать его на фоне многочисленных звезд будет сложно. Как и в случае с Ураном, можно несколько раз пройти взглядом мимо объекта.

Для поиска планеты предлагаем ориентироваться на яркую звезду пси (Ψ) Водолея, которая также называется 91 Водолея. Нептун расположен на 3 градуса слева и 4 градуса выше звезды. Ниже и правее Нептуна, в том же созвездии Водолея, расположен астероид Паллада. Это космическое тело – второе по массе и размеру среди астероидов, уступая первенство Весте. Видимая звездная величина Паллады составляет +9,9 m, поэтому найти объект будет довольно трудно. Ориентироваться, как и в случае с Нептуном, можно на яркую звезду 91 Водолея. Астероид расположен почти на 3 градуса правее и на примерно 9,5 градусов ниже от звезды. Как говорилось выше, в Водолее, правее от Паллады, расположена самая большая планета Солнечной системы – газовый гигант Юпитер. С его поиском проблем не возникнет, ведь объект очень яркий. Взглянув на планету в телескоп, можно увидеть четыре Галилеевых спутника, экваториальные полосы и Большое красное пятно. Ниже и правее, в созвездии Козерога, расположился властелин колец Сатурн. Он менее ярок Юпитера, но все равно его хорошо видно невооруженным глазом. Использовав телескоп, вы, конечно, увидите кольца. В более мощную оптику уже можно разглядеть так называемую щель Кассини – промежуток между кольцами А и В, а также некоторые спутники: например, Япет, Титан, Рея, Диона, Тефия и Энцелад. С обнаружением Венеры также не возникнет проблем, ведь она самый яркий объект вечернего неба после Луны. Сиять она будет относительно низко над горизонтом. В телескоп можно наблюдать за тем, в какой фазе находится планета. Ниже Венеры расположилась карликовая планета Плутон. Вспомнить о ней стоит, но обнаружить ее без серьезной аппаратуры не получится. Дело в том, что объект расположен очень далеко от Солнца, а его размеры очень малы. Поэтому видимая звездная величина Плутона составляет +14,4 m. Также следует считать, что он расположен очень низко над горизонтом и масса атмосферы еще больше будет мешать наблюдателю обнаружить карликовую планету.

Всего, используя любительский телескоп, вы сможете обнаружить аж восемь объектов Солнечной системы. Но кроме этого можно будет насладиться и другим: звездные скопления, далекие галактики или туманности.