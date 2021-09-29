Увидеть Меркурий: европейский зонд пролетит на рекордно малом расстоянии от планеты

Космические исследовательские аппараты используют гравитационные маневры возле планет, чтобы замедлиться, разогнаться, или иным образом изменить параметры собственной орбиты. Не исключением является и межпланетная станция BepiColombo, которая пролетит прямо у своей будущей цели, Меркурия, на рекордно малом расстоянии.

Автоматическая межпланетная станция BepiColombo – это совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA). Аппарат нацелен на исследование самой маленькой планеты Солнечной системы – Меркурия. Чтобы достичь ее, нужно осуществить многочисленные гравитационные маневры. Раньше мы могли видеть, как зонд пролетает возле Земли и Венеры. И уже 2 октября 2021 года в 1:34 по Киевскому времени BepiColombo совершит свой первый пролет около Меркурия. Станция пролетит у ближайшей к Солнцу планеты на расстояние всего 200 километров.

Читайте на сайте Финальный пролет BepiColombo у Венеры: видео

Первый пролет BepiColombo возле Меркурия: смотреть видео

Подробнее о BepiColombo

Чтобы выйти на орбиту вокруг Меркурия, BepiColombo должен осуществить аж 9 гравитационных маневров у Земли, Венеры и Меркурия.

10 апреля 2020 года состоялся первый гравитационный маневр у Земли. 15 октября 2020 года BepiColombo впервые пролетел около Венеры. 11 августа 2021 года состоялся второй и последний гравитационный маневр у Венеры. Теперь BepiColombo должен совершить 6 пролетов возле Меркурия. Первый из них, как сообщалось, состоится 1 – 2 октября 2021 года. Во время седьмого сближения с Меркурием 5 декабря 2025 года BepiColombo выйдет на орбиту вокруг планеты.

Так схематично будет выглядеть первый гравитационный маневр возле Меркурия / Фото ESA

Первый пролет у Меркурия

В ночь с 1 на 2 октября 2021 года аппарат пролетит у Меркурия, приблизившись всего на 200 километров к поверхности. Поскольку планета не имеет атмосферы, то такое сближение ничем не угрожает космическому аппарату.

Ожидается, что первые фотографии центр управления получит уже через 30 минут после маневра. Опубликованы они будут, вероятно, утром 2 октября.

Хотя расстояние до поверхности составит всего 200 километров, фотографии будут сделаны за 1 тысячу километров от Меркурия. Так произойдет из-за того, что BepiColombo пролетит над ночной стороной космического тела. Это делает фотографирование довольно неудобным.

Также следует учитывать, что главная камера автоматической межпланетной станции (АМС) недоступна до декабря 2025 года, когда аппарат выйдет на целевую орбиту. Такая ситуация сложилась из-за инженерного решения – главная научная камера АМС закрыта другим аппаратом, который отделится от носителя после выхода на околомеркурианскую орбиту.

Поэтому фотографии будут делать две камеры наблюдения (monitoring cameras, MCAMs). Разрешение полученных черно-белых изображений будет достигать 1024 на 1024 пикселя.