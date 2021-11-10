Увидеть комету невооруженным глазом: когда на небе появится "хвостатый гость"

Вероятно, кометы как никакие другие небесные тела "приближают" нас к космосу. Появление на небе "хвостатого гостя" вызывает бурю эмоций, тысячи невероятных фотографий от фотографов и всплеск заинтересованности от обычных людей. И все же, такие события довольно редки.

Кометы регулярно сближаются с Солнцем, отращивая "запятую", хвост или сразу оба своих атрибута. Проблема в том, что не всегда мы можем видеть эти объекты невооруженным глазом. Чаще без телескопа или бинокля разглядеть кометы не удается. А, использовав оптику, мы увидим диффузное пятно на фоне звезд. Тогда за дело берутся астрофотографы, которые используют длинные выдержки и фильтры. Но иногда появляются ледяные тела, яркость которых так велика, что их просто можно разглядеть невооруженным глазом. Возможно, в 2021 году у нас появится такая возможность.

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Комета 67P/Чурюмова-Герасименко, снятая Michael Jäger на расстоянии 69,4 миллиона километров и аппаратом Rosetta, с расстояния 16,6 километра / Фото: Michael Jäger и Rosetta-osiris

Комета C/2021 A1 (Leonard) в 2021 году

Комета C/2021 A1 (Leonard) была открыта 3 января 2021 года на фотографиях, полученных проектом Catalina Sky Survey. Тогда комета имела видимую звездную величину +19m. Объект имеет очень вытянутую эллиптическую орбиту, что относит C/2021 A1 к классу долгопериодических комет. С момента прохождения телом самой отдаленной от Солнца точки, афелия, и до сих пор прошло около 35 тысяч лет. Перигелий, ближайшую к Солнцу точку, комета достигнет 3 января 2022 года – ровно через год после открытия.

Но до перигелия C/2021 A1 успеет сблизиться с Землей 12 декабря 2021 года. Тогда нас и комету будет разделять "всего лишь" 34,9 миллиона километров. Объект уже не впервые сближается с Солнцем, а это, по мнению специалистов, положительный момент. Дело в том, что когда комета впервые приближается к светилу, то поверхностные летучие вещества быстро испаряются, поэтому нам не удается увидеть красивый и зрелищный хвост. А вот во время повторных посещений звезды из глубин ядра начинают вырываться скрытые газы. Это может вызвать резкое повышение яркости.

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Орбита кометы и орбиты планет Солнечной системы / Фото NASA JPL

В ноябре – начале декабря ожидается повышение блеска кометы, ведь она все ближе подлетать к Солнцу. Это приведет к высвобождению летучих веществ и увеличению "запятой" и хвоста.

По состоянию на 10 ноября 2021 года C/2021 A1 (Leonard) имеет звездную величину около 12m.

К середине месяца она должна увеличиться до 10m. Благодаря этому тело можно будет легко наблюдать в любительские телескопы.

К концу ноября 2021 года прогнозируемый рост яркости до 7m – это предел для человеческого глаза. Поэтому, если яркость продолжит повышаться, в начале декабря нам уже не понадобится бинокль или телескоп, чтобы разглядеть на чистом небе "хвостатого гостя".

6 декабря комета окажется у Арктура – яркой звезды в созвездии Волопаса. Тогда видимая звездная величина должна увеличиться примерно до 5,5 m.

12 декабря комета перейдет на небо южного полушария.

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Астрономы предсказывают, что фазовый угол (угол Земля – комета – Солнце) поможет нам рассмотреть объект. Чем больше будет такой угол – тем больше рассеивается солнечный свет в хвосте кометы, а это приводит к увеличению яркости. Основываясь на предыдущем опыте наблюдения и увеличения яркости через фазовый угол, ученые прогнозируются, что максимальный блеск кометы составит +2,5 m. Такое значение будет достигнуто 12 – 17 декабря.

Следует отметить, что кометы – это очень непредсказуемые гости. Они могут распасться на части или может быть выпущено в пространство недостаточно летучих веществ. Но надеемся, что комета C/2021 A1 (Leonard) оправдает надежды и засияет на небе.