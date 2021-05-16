Какая разница между аккумуляторами Android и iPhone

Автономность – это одно из направлений, в котором между собой соревнуются iPhone и производители Android-смартфонов. При этом представители каждой группы полагают, что у конкурентов с аккумулятором дела обстоят намного хуже.

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Некоторые удивляются, как можно пользоваться батареей на 2500 мАч, когда у есть смартфоны с 5000 мАч, которых все равно не хватает, а другие пытаются объяснить важность оптимизации и то, что если тратить заряд бездумно, то и 10000 мАч будет мало. Как это часто бывает, обе стороны правы и не правы одновременно.

Можно ли пользоваться неоригинальной зарядкой для смартфона

Родное зарядное устройство необязательно лучше, но именно оно должно быть наиболее безопасным. То же касается и аксессуаров для зарядки. В процессе работы именно они оказывают прямое влияние на смартфон. Использование поддельных или несертифицированных зарядных устройств и кабелей для передачи данных может привести к различной степени повреждениям.



Используйте только оригинальные или другие качественные аксессуары / Фото Unsplash

Использование смартфона в очень холодных условиях приведет лишь к временному ухудшению рабочих характеристик и сокращение срока службы батареи. Но все вернется на свои места, когда вы вернетесь в нормальное среду. Серьезных последствий на аккумулятор холод не оказывает. Конечно, если говорить о нормальных условиях, которые может выдержать человек, идя по улице, а не экспериментировать с криокамерами и нулем по Кельвину.

Когда правильно заряжать телефон

Аккумуляторы с так называемым "эффектом памяти" ушли в прошлое. Современные батареи совершенно спокойно переносят зарядку на любом уровне заряда. То есть заряжаться можно как при 95%, так и при 5%.

Рекомендуется (но это не обязательно) держать уровень заряда в районе 30-80% – так нагрузка на батарею будет самой незначительной. Однако, здесь стоит отметить, что какого-то значительного эффекта увеличения автономности достичь не получится, то же касается и сохранения ресурса аккумулятора.

Можно ли пользоваться смартфоном на морозе

Обратите внимание на температуру окружающей среды, в которой находится устройство.

Некоторые из вас, возможно, сталкивались с тем, что холодной зимой смартфон "садится" скорее или просто ведет себя неадекватно. Например, выключается при половине емкости батареи, а затем в тепле включается, и дальше показывает те же 50% еще полдня.

Важный факт. Аккумулятор для адекватной работы действительно требует определенных требования температуры окружающей среды. Оптимальное рабочая среда – от 16 до 22 градусов Цельсия.

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Если ваш смартфон используется при температуре окружающей среды выше 35 градусов Цельсия, это может привести к необратимым процессам и повреждению аккумулятора. Он будет полностью заряжаться, разряжаться быстрее или и вовсе сдуется, повредив корпус смартфона. А там уже и до взрыва недалеко.

Можно ли заряжать телефон ночью

Тут существует много противоположных мнений. Одни говорят, что если в аккумулятор поступает больше энергии, чем он потребляет, ресурс не расходуется. То есть нет того эффекта, когда аккумулятор всю ночь садится на долю процента и снова набирает ее, как бы накапливая свои циклы зарядки.



Современные смартфоны заряжаются действительно быстро / Фото Unsplash

Другие говорят, что такой эффект есть. А еще есть постоянный нагрев, который тоже вреден и приводит к деградации батареи. Некоторые производители пошли дальше и придумали умные схемы зарядки, когда смартфон "знает" когда вы просыпаетесь и быстро в начале ночи набирает лишь 80% заряда, а остальные выбирает ровно до вашего пробуждения. Сейчас такие умные режимы зарядки можно найти во многих смартфонах.

Однако сегодня ставить смартфон на зарядку на всю ночь нужды нет. Сейчас даже недорогие устройства оснащены функцией быстрой зарядки и часто для 80-90% достаточно поставить смартфон заряжаться в час.

Как хранить смартфон, если не пользуешься им

Важным фактором является правильное хранение аккумулятора, когда он не используется. Если по какой-то причине смартфон вам сейчас ни к чему, лучше зарядите его до 50-70% и выключить. Так ресурс сохранится значительно дольше. Раз в 2-3 месяца можно проверить остался ли уровень заряда и при необходимости подзарядить гаджет.

Так вы избавите себя от так называемого "глубокого разряда", когда смартфон не просто сел "в ноль", но и долго лежал после этого. В этом случае начинаются необратимые процессы и может получиться так, что смартфон уже не сможет работать от этой батареи и ее придется заменить.

Так как сберечь аккумулятор смартфона?

Современные батареи надежные и безопасные, если использовать их должным образом. Как видите, не нужно прибегать к каким-то совсем экзотическим мерам, чтобы ваш смартфон служил вам долго и верно. Базовая гигиена аккумулятора сводится к нескольким простым советам:

пользуйтесь оригинальными или просто качественными зарядками;

избегайте переохлаждения или чрезмерного нагрева смартфона;

не доводите до глубокого разряда.



Уход за аккумулятором не требует сложных задач / Фото Unspalsh

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А еще помните о том, что замена батареи в хорошем сервисе будет стоить до 1500 гривен, возможно, даже с оригинальными запчастями. В официальном сервисе цена будет в 1,5-2 раза выше, но это тоже не так критично, если делать это раз в 3-4 года. Если вы за это время не продадите смартфон, то плата за то, чтобы не переживать за аккумулятор, получается не такой высокой.

Инженеры все за нас продумали. Поэтому соблюдайте простые правила, не задумывайтесь о излишних мерах безопасности и получайте удовольствие от своего гаджета.