Казалось бы, ответ очевиден – астероид врезался в Землю, что и повлекло массовое вымирание. Но ученые не могут это утверждать так однозначно. "Астероидная теория" – самая распространенная и обладающая гигантской доказательной базой. Но и другие смежные теории ученые тоже рассматривают. Ведь может оказаться, что причин мелового вымирания существует несколько, это могла быть цепочка катастрофических событий. Например, динозавры, вероятно, начали исчезать за 10 миллионов лет до удара космического тела.

Читайте по теме Сброшенные с Олимпа: как закончилось господство динозавров

Скалы Сумая – это настоящая геологическая летопись истории Земли, которая охватывает период от 115 миллионов до 50 миллионов лет назад / Фото University of Barcelona

Что не вызывало вымирания динозавров и других видов

Ученые проанализировали отложения в скалах Сумая, Испания. Эти скалы имеют разрез слоев, который позволяет заглянуть в прошлое и исследовать период от 115 миллионов до 50 лет назад.

Команда ученых проанализировала отложения в период Мелового вымирания. Это позволило им в определенной степени понять условия палеоклимата того времени.

Ученые обнаружили свидетельства удара астероида и последующих катастрофических для экосистемы событий, которые не связаны с импактным событием. Например, были обнаружены свидетельства трех интенсивных глобальных потеплений.

Читайте по теме Ученые узнали, почему произошло крупнейшее вымирание в истории Земли

Вулканизм и глобальное потепление

Про глобальные потепления, которые произошли после удара астероида было известно и ранее. В научном сообществе шли споры относительно того, что именно повлекло эти изменения климата. Самая популярная версия гласила, что извержение вулканов на плато Декан, Индия, вызвало потепление.

Оказалось, что потепления не влияли на вымирание видов. Ведь произошли они за десятки тысяч лет до и после вымирания. А само Меловое вымирание произошло моментально в геологических рамках.

В свою очередь, вулканы не были причиной потеплений. Причиной потеплений стало изменение эксцентриситета орбиты Земли.

Итак, были исключены сразу две вероятные причины вымирания – глобальное потепление и вулканизм.

Кстати, массовые вымирания способствуют развитию и распространению других видов.