Утечка свидетельствует, что причина сбоя внутри Facebook: это саботаж или ошибка
Источник:Ars technica
В мире произошел один из самых масштабных сбоев в соцсетях. Предполагают, что первопричиной отключения фейсбука, инстаграма и вотсапа во всем мире внутренние DDOS-атаки.
Первоочередное изучение проблемы показало серьезные сбои системы DNS в Facebook. Причиной этого может быть как непреднамеренная ошибка, так и о саботаже.
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Почему DNS-сокращению подверглись сбоя в фейсбуке
DNS-сокращение от System Domain Name System – это служба, которая переводит прочитанные человеком имена хостов, например, 24tv.ua.com, в необработанные числовые IP-адреса – например, 19.121.149.145.
Без работы DNS компьютер не знает, как попасть на серверы, на которых размещен веб-сайт. Сначала речь шла именно о сбое этого звена. Именно на этом акцентировали IT-шники.
Пост о сбое в фейсбуке из-за неполадок DNS-сервисов/Скриншот
Однако проблема глубже, чем очевидные сбои DNS в Facebook. Инстаграм, принадлежащей фейсбуку, также был заблокирован. Его DNS-сервисы размещающиеся на Amazon, они не являются внутренними, работали.
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Instagram и WhatsApp были доступны, но вместо этого обнаружили ошибки HTTP 503 сервер не доступен для запроса.
Чуть позже вице-президент Cloudflare Дан Кнехт сообщил, что все маршруты BGP для фейсбуке были удалены. BGP – это система, с помощью которой одна сеть определяет лучший путь к другой сети. Без BGP-маршрутов в сети Фейсбук, собственные DNS-серверы были бы недоступны, как и отсутствующие серверы приложений для Instagram, WhatsApp и Oculus VR, принадлежащих Фейсбуку.
Преднамеренные действия или ошибка
Вскоре после этого пользователь Reddit u/ramenporn сообщил в subreddit r/sysadmin, что пиринг BGP с Facebook снизился, вероятно, из-за изменения конфигурации. Ее осуществили незадолго до начала перебоев в работе.
По интернету также "гуляет" анонимная информация от сотрудников, что какие-то приложения Facebook фактически осуществляют DDOS-атаки на Всемирную сеть. Это означает, что "поломка" была вызвана изнутри. При этом, версию с вмешательством извне эксперты считают маловероятной.
О том, как это произошло, пока есть два предположения: непреднамеренное из-за ошибки или это определенный саботаж работников. Официальной информации по этому пока представители фейсбуке не предоставляют.
Глобальный сбой в интернете: главное
- Масштабный сбой в работе мировых социальных сетей произошел вечером 4 октября.
- Сначала перестали работать фейсбук и инстаграм, впоследствии "легли" тикток и вотсап.
- Перебои после первой волны "падений" начались и у Netflix, Steam, PlayStation, Amazon.
- Такой сбой привел к падению акции IT-компаний США.
- По данным, организации NetBlock, час проблем с сетями стоит миру 161 422 838 долларов.
- Убытки от сбоя уже могут достигать почти 500 миллионов долларов.